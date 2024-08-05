联实全球下半年每单位派息减少21.2%

由于借贷成本增加，以及单位基础扩大，联实全球商业房地产投资信托（Lendlease Global Commercial REIT）下半年每单位派息1.77分，同比减少21.2%；可派发收入同比下跌19.4%至4210万元。

信托星期一（8月5日）闭市后公布2024财年下半年和全年的业绩显示，信托下半年的收入，同比下跌2.1%至1亿元；净房地产收入（Net Property Income）则从去年同期的7751万元，减少7.2%至7190万元。主要是因为在租赁结构重组后，缺少了建筑3的租金收入所致。

若以全年来看，信托全年的可派发收入同比减少15.6%至9136万元，每单位派息也从去年的4.70分减少至3.87分，跌幅达17.7%。信托的总收入和净房地产收入，分别比去年同期增长7.8%和7.4%。主要由于零售商场的良好运营表现，以及计入Sky Complex租赁重组的追加租金。若剔除预先计入的追加租金，信托全年的收入和净房地产收入则取得同比增长3.2%和1.3%。

信托说，截至6月底，信托组合的承诺租用率从首季的88.8%上升至89.1%。租赁到期仍然分布均匀，仅8.9%的净可出租面积（NLA）和16.8%的总租金收入（GRI）需要在2025财年续订租约。

截至6月底，信托的租金调升率（rental reversion）为14%，租户保留率维持在84.9%。

信托的派息日将在今年9月30日或以前。信托闭市下跌2.5%至0.585元。