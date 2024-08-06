四成组屋屋主：EC可助圆私宅梦 但新EC难负担

与一般私人公寓相比，执行共管执行公寓（EC）价格较低，每当有新项目推出都受买家青睐。超过四成组屋屋主认为，EC单位能满足他们拥有私宅的愿望，但也有近四成认为，新EC单位的价格难以负担。

博纳产业（PropNex）于8月5日公布的调查报告显示，每10名接受调查的受访者，超过四名同意或非常同意，EC能满足中高收入家庭拥有私宅的梦想。

然而，38％的受访者认为，新EC价格难以负担，17％认为极难负担。将近1250名组屋屋主接受了这项调查。

新EC单位尺价突破1500元

根据市区重建局房地产资讯系统（URA Realis）整理的数据，在过去几年，新EC单位的成交价中位数从2017年的每平方英尺798元，大幅涨至2023年的每平方英尺1417元，今年上半年更突破每平方英尺1500元。

博纳产业总裁伊斯迈（Ismail Gafoor）认为，政府或许可以考虑调整一些政策，让新EC更可负担。

这包括将购买新EC的每月家庭收入顶限，调高到现行的1万6000元以上，或将现有30％的每月偿还贷款比率（Mortgage Servicing Ratio，简称MSR）调高。

他的另一项建议是增加政府售地计划正选名单（confirmed list）的EC地段供应。

逾五成受访者认为应调高每月家庭收入顶限

博纳产业就以上提议，询问受访者的意见。55％认为，应调高购买新EC的每月家庭收入顶限。这当中有37％认为，应调高到2万元，32％认为1万8000元是适合的水平，21％建议调高到2万元以上。

政府上一次是在2019年将购买新EC的每月家庭收入顶限，从1万4000元调整到目前的1万6000元。

另外，半数（52％）受访者认为，应修订购买EC的每月偿还贷款比率，48％认为，应保持在现行的30％。

认为该调整的受访者，约三分之一建议提高至40％，不到四分之一认为55％比较合适。各有15％认为，适合的比率是35％、45％或50％。

博纳产业研究与内容主管黄秀莹说：“人们自然关注这些政策变化的潜在影响。例如，调整每月家庭收入顶限，可能会导致更多高收入买家进场，无意中排挤收入较低的家庭。买家可能也担心部份发展商趁机提高售价。”

黄秀莹指出，有58％受访者同意，增加政府售地计划正选名单的地段供应，或许是另一个让EC更可负担的方法。

过去几年，政府每年倾向从正选名单勾出两幅EC地段供竞标，激烈竞争导致土地竞标价格上涨。博纳产业认为，如果每年增加至四幅，或有助抑制发展商的竞标价格。

受访者提出的其他建议包括新推出的EC售价应设顶限、通过政府售地计划勾出的EC地段土地竞标价格设顶限、进一步收紧买家的条件，以及为符合条件的买家提供更多政府津贴或补助。