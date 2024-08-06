胜科上半年净利跌12% 全年盈利料保持稳定

胜科工业（Sembcorp Industries）扣除特殊项目前的上半年集团净利，同比下跌12%至5亿3200万元。如无预料之外的情况发生，胜科估计集团全年不含特殊项目的盈利将保持相当稳定。

扣除特殊项目和停止运营后的上半年集团净利为5亿4000万元，同比增长2%。

董事会宣布派发每股6分的中期股息，较去年同期高出1分。派息日是8月22日。

集团星期二（8月6日）开市前发布截至2024年6月底的上半年业绩的同时，也宣布为城市综合解决方案的业务注入约7亿元的投资，占了2024年至2028年总投资额的5%。

另外，为了加速土地发展计划，到了2028年，集团计划把土地储备从截至今年6月底的1万4000公顷，增至1万8000公顷。

根据胜科星期二开市前发布的业绩，本财年上半年的特殊项目包括收购印度Leap Green Energy Private Limited旗下两个特殊目的公司（SPV）100%股权获得的收益。

如果包含特殊项目，胜科上半年净利同比下跌11%至5亿4000万元。

按各项业务来看，燃气和相关服务上半年净利，同比下跌22%至3亿3900万元，主要是本地设施正展开重大维修工作。与此同时，中国业务更疲弱，促使再生能源上半年净利下跌13%至1亿零400万元。脱碳解决方案业务的亏损幅度扩大，从去年上半年亏损300万元，扩大至亏损1000万元。

另一方面，城市综合解决方案的净利为7000万元，比去年同期增加了43%。

总裁：上半年业绩具韧性

针对上半年业绩，胜科工业集团总裁兼首席执行官黄锦贤说：“尽管批发电力价格下降，以及本地燃气发电厂进行重大维修，胜科今年上半年仍取得具韧性的业绩。这归功于我们的承包策略。”

他指出，集团的投资组合带来强劲贡献，为集团2024年至2028年的战略打下了坚实的基础。其中，燃气和再生能源投资组合的独特定位，将满足来自数据中心等企业客户的强劲，并且不断增加的需求。

展望接下来，胜科指出，随着本地联合循环热电厂的维修工作完成，以及集团大幅度采取承包策略，燃气及相关服务今年下半年的盈利预计高于上半年。

不过，再生能源业务的盈利预计更低，主要是受下半年季节性因素的影响，但部分影响应该会被新项目带来的贡献所抵消。中国宏观经济疲软，也可能继续对再生能源需求造成负面冲击。

集团发布业绩的同时，也宣布多项推动城市业务的计划。这包括到了2028年，把工业房地产面积从10万平方米，增至150万平方米，通过支持制造需求，以及增长中的国内消费和电子商务市场，为集团带来更多经常收入。

胜科也为城市业务设下目标，在2022年至2028年期间，取得超过15%的净利复合年增长率（CAGR），以及到了2028年，股本回报率（ROE）达到10%。

胜科工业星期二闭市报4.45元，下跌1.33%。