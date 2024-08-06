本地挂牌天然煤矿集团签1.5亿美元合同 在印尼建设开发综合设施

新加坡交易所挂牌的印尼煤矿公司天然煤矿集团（Geo Energy Resources）与中国两大国有企业——中交第一航务工程勘察设计院和北方国际，签署了总价值1亿5000万美元（约1亿9000万新元）的工程、采购与建造合同，将在印度尼西亚南苏门答腊省和占碑省建设和开发综合基础设施。

三方星期二（8月6日）在本地签署的综合基础设施建设和开发合同，包括在印尼建设一条约92公里的运输公路和一个码头。其中道路的目标年运输能力为4000至5000万吨，除了将2500万吨运力保留给旗下子公司PT Triaryani（TRA）煤矿外，其余运力将出租给临近矿山。

基础设施预计在明年底或2026年初完工，完工后会在接下来几年增加TRA煤矿年产能至2500万吨，以提升竞争优势。

中交第一航务工程勘察设计院和北方国际是项目的联合承包商。除了少量前期成本和不超合同价值15%的预付款外，承包商将支付其余项目成本。道路建设公司PT Marga Bara Jaya（MBJ）将在两年后付清款项，在基础设施产生足够现金流后支付。天然煤矿集团在上星期四宣布，MBJ的控股股东。

天然煤矿集团执行主席与首席执行官黄世祥说：“综合基础设施将每吨物流成本减少10美元（约13.2新元），并提高年产量。假设煤炭价格保持当前水平，集团每年预计将取得4至5亿美元（约5.3亿至6.6亿新元）的息税折摊前盈利（EBITDA）。此外，新设施也会带来经济增长，并带动地区发展。”

此外，三方也在最近签署非约束性谅解备忘录，或进一步在矿业服务、煤炭承购、融资投资、综合基础设施的运营和维护上加强合作，并可能降低工程、采购与建造的成本。