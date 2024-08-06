恐慌情绪致海指四连跌 累计跌幅逾7%

受美股市场抛售和日本央行加息的双重打击，恐慌情绪导致新加坡股市连续四个交易日下滑，累计跌幅达7.45%。

新加坡海峡时报指数星期二（8月6日）下跌45.23点或1.39%，闭市报3198.44点。

泰源技术分析培训主管王彬妮接受《联合早报》访问时说，美国经济衰退担忧导致美股近期遭抛售，加上日本加息让投资者不得不从股市套现来偿还贷款，双重压力让市场恐慌情绪笼罩。

东方汇理财富管理亚洲首席策略师陈达德认为，市场下滑根本原因是因为之前股票上涨导致估值过高，特别是与人工智能相关的板块。新加坡股市下滑则主要是受到降息前景的影响，市场认为利率下滑可能导致银行收益减少。

亚太其他市场出现反弹 东京猛涨10.24%

亚太其他市场在大幅抛售后，星期二出现不同程度的反弹。东京猛涨10.24%，收复了前一个交易日的部分失地；台湾和首尔也分别大涨3.38%和3.30%；悉尼、吉隆坡、上海和深圳也均上扬，涨幅介于0.23%至2.02%；香港则下滑0.31%。

对于亚太股市的回涨，上述两位分析师都认为只是技术性反弹，短期内市场仍处于跌势，建议散户以观望为主。

王彬妮说，从技术面看，日本股市在出现“双顶”后，一直处于下跌趋势。投资者会借助短暂上涨而套利或卖空。

陈达德说，日本、韩国和台湾市场的科技板块比重较大，当美国科技巨头公司股价回调时，它们会首当其冲。不过，投资者不必太悲观。目前看来，美国经济只是增长放缓，是否真的衰退还有待更多数据印证。优质蓝筹股回调恰好给投资者买入机会。就本地市场看，银行可平衡存款和借贷的利差，加上低利率有望增加借贷，降息未必会影响它们的业绩。

新加坡股市全场成交量13亿7000万股，总成交额19亿9000万元。上升股298只，下跌股289只。

成份股方面，22只下滑，四只上扬，四只持平。

跌幅最大的是海庭（Seatrium）和凯德腾飞房地产信托（CapitaLand Ascendas REIT），前者下跌3.40%，收报1.42元；后者下跌3.33%，收报2.61元。

涨幅最大的是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）和新翔集团（SATS），分别上涨1.74%和0.99%，收报2.34元和3.06元。

个股消息方面，创业公司（Venture Corporation）截至6月底的上半年集团净利同比下跌11.7％至1亿2370万元，每股盈利42.6分，不及去年同期的每股盈利48分。由于市场需求疲软，上半年营收同比跌12.5％至13亿8420万元。董事会建议在9月12日派发每股25分的中期股息。股票注册截止日期是9月2日。公司股价涨0.43％，闭市报14.10元。

星狮集团（Fraser and Neave）盘后公布的最新业绩显示，集团截至6月底的九个月净利增长37.3%至1亿2300万元。每股盈利增长35.5%至8.4分。同时，集团营收同比增长2.1%至16亿1000万元。在食品和饮料部门收入增长的带动下，集团息税前盈利（PBIT）增长35.4%至2亿3870万元。公司股价闭市报1.16元，涨2.66%。

优特科技国际（Oiltek International）截至6月底的上半年集团净利同比大涨50%至1030万令吉（约305万新元）。集团每股盈利从去年同期的4.79分，增加至7.19分。由于集团食用和非食用炼油产品收入增加，上半年营收同比增长30.9%至1亿零50万令吉。公司股价闭市报0.45元，涨3.45%。

长信传媒（G.H.Y Culture & Media）闭市后发布的上半年业绩显示，截至6月底的集团净亏损从去年同期的170万元扩大至1860万元，每股亏损从0.16分扩大至1.75分。集团上半年营收为2700万元，不及去年同期的3270万元。长信传媒闭市股价维持在0.14元。