胜宝工业信托股东高票批准修订信托契约 预期年内完成管理内化

胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）星期二（8月6日）的特别股东大会，以超过90％高票率通过了修订信托契约（Trust Deed）的议案。

一切顺利的话，信托料将在今年第四季完成管理内化，成为第一个实现管理内化的新加坡房地产投资信托（S-REIT）。

胜宝工业信托在星期二傍晚举行特别股东大会，最关键的结果是股东批准了信托契约一处必要修订的议案。

这是一个特别议案，必须获得至少75％支持票才能通过。若议案不通过，管理内化将失败。但因之前高庭判决信托的赞助机构和相关者不得参与表决这个议案，因此这个议案的通过被认为扫除了一大障碍。

管理内化是要把赞助机构拥有的、信托目前的外部管理公司撤换，改为由信托拥有的内部管理公司。

胜宝工业信托的股东也通过议案2、3和4，这些都是普通议案，股东以不到60％票率批准议案。其中一项议案，要求负责管理内化事宜的受托机构，在一个月内向新加坡金融管理局申请执照，让内部管理公司可以接手管理。

信托管理内化预计今年第四季上半期完成

超过100名股东出席了星期二的特别股东大会，现场发言踊跃。在表决前，一些股东表达了对管理内化进程何时能完成的关注。

胜宝工业信托的受托机构汇丰机构信托服务公司（HSBC Institutional Trust Services）的代表答复时称，管理内化的所有工作预期将在今年第四季上半期完成，实际时间取决于向当局申请获得执照的过程和结果。

特别股东大会的议案5a至5e并没获得通过，这些都是特别议案，得票率不到60％，没跨过75％的门槛。

Quarz资本亚洲（新加坡）公司研究主管徐智鹏过后接受《联合早报》访问时，表示很满意特大的结果。他认为，其他特别议案没通过，那些都不是必要的，省起来可以使管理内化更快完成。

徐智鹏说：“我们要的是尽快完成，给我们‘一辆丰田’就好，不必法拉利。”股东将来还是可以决定是否要进一步“提升”。

Quarz资本亚洲是胜宝工业信托的大股东之一。

胜宝管理内化对外部管理公司是警示

徐智鹏和另一位信托股东刘庆义都认为，胜宝将管理内化是新加坡房地产投资信托的首例，这对其他房地产投资信托的外部管理公司是一个警示。如果外部管理公司无法让股东满意，可能会被股东撤换。在此之前，股东几乎没有可能撤换外部管理公司。

刘义庆指出，胜宝的现有外部管理公司被撤换并非表现让股东失望，而是因为它是由赞助机构拥有。

徐智鹏和刘义庆认为，对于保护股东利益和房地产投资信托的企业治理，胜宝是个重要的例子。对于金管局最近宣布成立工作小组加强新加坡股市发展，他们觉得这个小组应该有代表投资大众的成员，以反映投资者的看法。