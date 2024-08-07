本地金融科技上半年筹资额大跌34% 人工智能领域筹资锐减

当前经济大环境不确定，本地金融科技筹资额今年上半年环比大跌34%，为5亿2289万美元（约6.94亿新元），其中人工智能筹资额骤降九成。

毕马威（KPMG）会计师事务所星期三（8月7日）发布的2024年上半年《金融科技脉搏》（Pulse of Fintech）报告显示，上半年金融科技融资交易数量达117宗，环比增长19%。

纵观全球，金融科技领域筹资同样呈下降趋势，从去年下半年总额623亿美元的2287宗交易，降至上半年总额519亿美元的2255宗交易。而且，上半年全球仅五宗超过10亿美元的金融科技交易。

报告分析，投资者在高利率和经济不确定性下愈发谨慎，投资则从大规模交易转向较小规模或早期阶段投资。在上半年，近半（52宗）的融资交易是早期阶段，32宗是种子阶段。

毕马威国际金融科技全球联合主管合伙人、金融服务业主管拉顿克劳（Anton Ruddenklau）在报告中说：“今年上半年总投资额是由少数几笔大宗交易推动，其中几项是为避免重大或更多估值损失的私有化交易。随去中心化、数据聚合和生态系统连接成为主流，有助金融服务的数码生态系统等崛起。”

上半年加密货币和区块链领域交易最多

本地市场上半年加密货币和区块链领域交易最多，达72宗，总额达2亿1190万美元，与去年下半年的1亿6630万美元相比增长27%。其次是支付领域，共筹集8020万美元，但环比大跌44%。

不过，去年下半年激增的本地人工智能和机器学习领域筹资，在今年上半年大跌。交易量从14宗降至10宗，而投资额从3亿3313万美元降至6562万美元，跌幅达90%。这或是因为更严格的监管审查制度，导致交易过程放慢，且公司及投资者须要适应新合规要求和经济不确定性。

亚太地区金融科技投资则出现自2017年第三季来最慢的增长，筹资额从去年下半年46亿美元降至37亿美元。不过，亚太地区交易量则从406宗上升至438宗，体现潜在韧性。

下半年投资料续走低 人工智能或是最热门投资

毕马威国际金融服务全球负责人哈吉（Karim Haji）说，在资本成本高昂和地缘政治不确定情况下，鉴于对企业估值和潜在盈利的担忧，投资者更专注于提升现有投资的公司，而不是投资新公司。

展望下半年，报告预测在高利率环境、资本成本高昂和美国大选来临的的背景下，金融科技投资预计继续保持低迷。虽然交易量或继续增加，但平均交易规模或会低于历史平均。随着起步公司开始为金融服务业量身定制人工智能方案，人工智能或是投资最热门领域。