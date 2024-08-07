日本央行“放鸽”安抚市场 亚太股再反弹海指涨1.6%

日本央行“放鸽”安抚市场担忧情绪，推动亚太股市星期三（8月7日）几乎全线上涨，这是继星期一（5日）股市暴跌后，连续第二个交易日反弹。新加坡海峡时报指数大涨51.28点或1.6％，收报3249.72点。

此前，日本央行行长植田和男有关加息的言论震撼全球市场，但日本央行副行长内田真一星期三却说，鉴于国内外金融市场的剧烈波动，目前有必要维持现有的货币政策宽松水平，央行不会在金融市场不稳定时加息。这一表态为亚太股市注入了一针“强心剂”。

股市经历“黑色星期一”后超卖 海指因亮眼业绩反弹

另外，辉立证券首席股票经纪谭莹莹在接受《联合早报》访问时提到，在经历过“黑色星期一”后，股市已陷入超卖水平，再加上包括星展集团（DBS）在内的几家公司近两天发布了亮眼业绩。因此，海指在星期二（6日）有所反弹。

谭莹莹提醒道，虽然此前美国联邦储备局主席鲍威尔的发言，以及最新公布的就业数据似乎都为9月降息打开了大门，但投资者不可过于乐观。本周芝加哥联储主席古尔斯比（Austan Goolsbee）已重申，美联储的工作不是对一个月较弱的劳动力数据做出反应，在做决策时，应该具有前瞻性，考虑经济未来的走向，而不仅仅是基于当前的数据。

谭莹莹认为，海指接下来的支撑点在3200点，阻力点在3260点。

亚太其他市场，台湾股市领涨，涨幅为3.87％；首尔和香港股市分别上扬1.83％和1.38％；东京股市涨幅为1.19％；悉尼和上海股市分别起0.25％和0.09％；唯有深圳股市小幅下滑0.17％。

新加坡股市全场成交量12亿4000万股，总交易额17亿5000万元。上升股379只，下跌股207只。

海指成份股23只上扬，四只持平，仅三只下跌。

涨幅最大的是胜科工业（Sembcorp Ind）和新加坡交易所（SGX），前者涨幅为6.29％，收报4.73元；后者起3.16％，收报9.79元。

三只下跌的分别是创业公司（Venture Corporation）、凯德投资和云顶新加坡（Genting Singapore），分别下跌4.44％、1.19％和0.63％，闭市价分别为13.76元、2.5元和0.795元。

个股消息方面，翱兰集团（Olam Group）宣布，其全资子公司翱兰控股（Olam Holdings）获得15亿美元（约19亿9000万新元）贷款，贷款所得将用于再融资。花旗银行、迪拜国民银行，以及汇丰银行是这个贷款的高级委任牵头银行，汇丰银行也是贷款的代理行。贷款将由翱兰集团担保。集团股价闭市收于1.1元，起0.92％。

富裕集团（Fu Yu）发布的最新业绩显示，今年上半年集团净利为10万元，扭转了去年同期亏损的局面；每股盈利为0.01分；营收为1亿2671万元，同比增加78％。公司股价收于0.122元，起1.67％。

伊势丹新加坡（Isetan Singapore）公布其协议会议结果，公司股东已批准三越伊势丹（Isetan Mitsukoshi）收购公司已发行股本中的所有普通股。公司也将于9月25日左右从新交所退市。公司股价闭市无变化，为7.07元。

SUTL企业（SUTL Enterprise）发布的最新业绩显示，截至今年6月底的上半年净利为456万元，同比减少4％；营收为2026万元，同比增长3％。公司股价无变动，收于0.695元。

在凯利板上市的KTMG集团指出，根据集团对截至6月30日的未经审计财务业绩的初步评估，预计集团将在上半年取得净利，扭转去年同期的净亏损情况。上半年的预期取得盈利主要是由于美国、欧盟和马来西亚现有客户的服装订单，以及向日本新客户的销售额上升，推动集团营收增加。集团股价无起落，收于0.1元。

景升国际（Forise International）发布盈利预警，预计集团上半年将出现净亏损。公司股价收于0.109元，起0.93％。

沣裕国际（Abundance International）指，与去年上半年相比，公司的化学品销售活动产生的营收和毛利在今年上半年更高。因此，预计上半年税后净利将有所增长。公司股价收于0.016元，无变动。