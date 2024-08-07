星狮地产住宅项目进展良好

星狮地产（Frasers Property）表示，集团的新加坡私宅项目进展良好，并且取得了新的项目。

星狮地产星期三（8月7日）晚上发布第三季业务报告时指出，集团持有25％股权的一家合资公司，标得大巴窑1巷的私宅地段。这个新的私宅发展项目预计将建设777个单位，并预定在2025年上半年推出销售。

在2024财年首九个月里，星狮地产在新加坡卖出19个私宅单位。在6月底时，未计入营收的合同总数为491个单位，价值约7亿元。

公司在分析市场因素和趋势时指出，本地私宅价格保持韧性，新加坡仍然是一个理想的居住和房地产投资的避风港。然而，鉴于私宅供应增加以满足本地需求，发展商在竞标地段时变得更加谨慎。

星狮地产表示，根据市区重建局的第二季度数据显示，私宅销量同比下降。由于当前高利率环境和政府的降温措施，发展商推迟了新项目的推出，导致2024年上半年的私宅销量不尽理想。

星狮地产的新加坡投资房地产方面，零售资产组合表现依然强劲，租赁需求旺盛且零售销售稳定，但这部分收益被上升的营运成本所抵消。到6月底，平均租用率维持在98.6%，高于一年前的97.6%。

新加坡商业资产组合的平均租用率在6月底时环比增加3个百分点，达到89.7％，主要是因为亚历山大科技园（Alexandra Technopark）租用情况强劲。

星狮地产2024财年首九个月在澳大利亚卖出1216个私宅单位，同比大增75％，尽管当地市场存在不确定性。未计入营收的合同总数是1639个单位，价值约6亿新元。

澳洲零售资产组合表现稳定，在6月底时，平均租用率高达96.3％。

星狮地产星期三收报0.79 元，上涨0.64%。