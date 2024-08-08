邻里商场租金高促进交易 上半年三交易总额达11.5亿元

邻里商场租金增长态势良好，吸引投资者收购。今年上半年的三个大型零售房地产交易全都是邻里商场，总交易额同比增长55%至11亿5160万元。

根据高纬环球（Cushman & Wakefield）提供给《联合早报》的数据，在今年首六个月成交的零售房地产交易是Nex的24.5%股权、利达广场（The Seletar Mall）和铁道广场（The Rail Mall）。

高纬环球新加坡及东南亚研究部主管黄显洋受访时说，由于利率长时间高企，促使更多房地产业主脱售非核心房地产如零售商场，以减轻债务，其中位于市区外的邻里零售商场颇受市场欢迎。

“投资者对商场的兴趣有所增加，尤其是对邻里商场以及有增值或改变用途潜能的商场，因为这些商场的净收益率比办公楼高，而且租金一直上升，市场基本面也稳定。”

根据他的统计，邻里商场黄金位置店面的租金在今年上半年增长0.4%，虽然低于乌节区商场的2%涨幅，但空置情况较少。邻里商场黄金位置店面在第一季的空置率为5.9%，低于乌节区商场的6.8%。

一些在冠病疫情期间签署租约的邻里商场单位最近续约，租金调升率达到双位数。

两原因令商场租赁情况向好

第一太平戴维斯（Savills）研究部主管张敏璋也同样看好邻里商场的发展。据他统计，邻里商场的第一季月租同比增长2.1%至每平方英尺14.70元。乌节区商场的月租尺价则同比上升4.6%至22.80元。

商场租赁情况向好，据黄显洋分析，一大原因是本地消费者的消费能力高，促使许多国际品牌扩充新加坡业务以及提升本区域的品牌知名度。

另一个原因则是本地旅游业持续复苏。世邦魏理仕（CBRE）东南亚研究主管宋明蔚说，黄金位置店面租金随着旅游业复苏而增长，而带动这股涨势的是餐饮业者。美容与保健和时装品牌也在今年第二季扩大业务。当中包括韩国化妆品郑瑄茉（Jungsaemmool）、本地化妆品零售公司Novela、美国鞋子品牌Vivaia和香港时装公司Clémence by Rue Madame。

她说：“零售商对旅游复苏进度和政府派发社理会邻里购物券之后的消费情况感到乐观。”

黄显洋预计，邻里商场黄金位置店面的租金会在今年增长3%至4%，高于去年的1.7%。乌节区商场的黄金位置店面租金也预计会增长3%至4%，与去年的3.1%涨幅相近。

降息有望促进零售商场交易

此外，市场预测美国联邦储备局可能在9月宣布降息，有望促进零售商场交易。

张敏璋说：“美联储降息能提振市场，尽管降息幅度预计只是微小的25个基点。到了2025年，若贷款成本比2024年的水平低50个基点，可能促使更多企业和私募股权进行更多零售房地产交易。”

黄显洋也有类似看法，他认为零售房地产投资的展望良好，因为利率有望下调而且零售业基本面稳定。投资者会更有信心取得比借贷成本更高的收益率。不过，由于利率下调的速度预料缓慢，因此他不认为交易量会大幅增加。