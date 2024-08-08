水产养殖新花样 洋房里建螃蟹“私宅 ”

新加坡虽小，但岛国优势使其海域不乏水产养殖。然而，在半独立洋房盖“私宅”养螃蟹，估计很多人没想过。

OnHand Agrarian创办人林浩发（38岁）正筹划在位于四美的洋房里，为400只螃蟹打造专属“楼盘”。他接受《联合早报》专访时说：“我投身水产养殖，最初是为了满足祖母的烹饪需求。”

林浩发回忆说，祖母喜欢用土生华人的方式烹饪辣椒螃蟹，而大螃蟹是这道菜的重要原材。“以前可以买到每只900克以上的螃蟹，但现在市场上很难买到超过500克的。所以，我打算自己养殖，既满足了祖母的烹饪需求，也为本地食客带来更多选择。”

林浩发一边说，一边指着一间“私宅”单位中的巨无霸说：“这只青蟹已在这里住了两年多，现在体重起码有2000克。青蟹所需的生活区域较小，比较适合室内养殖。”

谈到养殖成本时，林浩发说：“新加坡是全球最贵的海鲜市场之一，许多人以为新加坡物价高，所以成本就高，其实未必。”

养殖业最大的开销是饲料，而林浩发很好地利用新加坡海洋资源，低成本为螃蟹提供活饲料。

“它们的主要食物是贻贝（Mussels），来自巴西立的‘奎笼’。这些贻贝基本天然繁殖，只需人工定期清理贝壳上寄生浮游生物。我向政府租用‘奎笼’20年，全部租金只需7万2000元。”因为这些贻贝不需要特殊照料，所以人工成本只占运营成本5%左右。”

其他成本中，海盐相对较高，每公斤约1元。林浩发从厂家直接购买并用自己的配方，而每只幼蟹的价格则有一两元。

养殖中所需的水，则基本来自雨水或者空调冷凝水。“每台空调一晚可产生超过60升的冷凝水，我们把这些水和雨水收集起来再通过紫外线消毒后使用。这足以满足这些螃蟹的换水要求。”

对养殖用水的关注，是现代养殖与传统养殖的主要区别。“我们的养殖类似于水族馆，基本原理是控制水中硝酸盐和氨的含量，并平衡水中各类元素，以保证水质。”

此外，在本地养殖不仅省去了运费，也可以避免其他风险和麻烦。“我还组织感兴趣的消费者观摩养殖过程，让他们放心食用。”

林浩发认为，让消费者近距离了解海鲜养殖是拓展本地市场的关键。不过，要赢得本地年长者的市场，他仍有许多工作要做。“他们认为饲养的海鲜不如捕捞的质量好，所以更愿意去市场买。其实，市场中有些海鲜也是我们提供的。”

养殖业看似利润丰厚 但风险颇高

养殖业虽然看起来利润丰厚，但风险同样不小。稍有不慎，就会导致螃蟹死亡。

其中，寄生藤壶（barnacle）就是螃蟹最怕的隐形“杀手”。这种生物寄生在螃蟹的呼吸系统，可导致螃蟹缺氧而死。目前，这一棘手问题在全球还没有任何解决方法。一旦中招，螃蟹的存活率不到10%。“好在我的养殖方式是一蟹一‘室’，如果有螃蟹感染，只要发现及时，不会殃及其他。”

此外，长时间断电也会让螃蟹缺氧死亡。即使是短时间断电，也会带来大麻烦。

回忆起最严重的一次螃蟹大批死亡，他说：“有次在断电后，工人没有及时重启水循环系统，导致整屋的螃蟹全军覆灭。每只螃蟹的经济损失起码200元。”

已在女皇镇开始淡水鱼养殖

除了螃蟹和贻贝，林浩发还在女皇镇开始了淡水鱼养殖。谈到公司未来发展，他打算在保持现有产量上，加大养殖咨询业务的投入。“我们打算走访个人养殖户，向他们传授养殖经验。我们也会定期举办养殖讲座，与感兴趣的同行一起交流。”