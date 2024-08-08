从“打工仔”到物流老板 以“快”制胜脱颖而出

从大型物流企业环通物流集团（Pacific Logistics Group），到注重盈利的Park and Parcel，再到自力更生的Declarators，这些企业尽管经历了各种挑战，却都凭借各自的优势，开拓出一片属于自己的天地。在一个城市中，物流不仅是一个行业，更肩负着重要的责任和担当。新加坡物流在全球的地位，离不开这些企业的努力和贡献。

对于许多白手起家的创业者而言，他们的创业旅程就像在汪洋大海中自力更生的游泳者，所有的奋斗和成长都源自于对行业的深刻理解和个人的坚持不懈。叶耀威（39岁）在物流行业耕耘了九年后，决定告别“打工仔”的身份，迈出创业的步伐。

10年前，叶耀威用自己工作以来攒下的一笔积蓄，设立了物流公司Declarators，专门为货物进出口提供清关服务。他在接受《联合早报》访问时透露，对他而言，创业其实是一件刻在基因中的事情。

他说：“我爸爸以前也是做生意的，他开了一家餐厅，所以耳濡目染，我从小就想创业，只是那时候还不知道要做什么。毕业后，我误打误撞进了物流行业。在这段时间里，我意识到物流清关服务市场存在许多不足之处，而我有信心自己能在服务质量和效率上超越现有的市场标准。因此，我决定出来创业。”