美国就业数据公布前市场波动放缓 海指涨12.11点

美国失业救济申请报告出炉前，新加坡股市连续两天回弹。海峡时报指数星期四（8月8日）上涨12.11点或0.37%，闭市报3261.83点。

亚太其他主要股市虽波动放缓，但大多下滑。其中，东京和首尔分别下跌0.74%和0.46%；吉隆坡、悉尼和深圳的跌幅介于0.12%至0.23%；上海平收，香港则微涨0.08%。

资深股票经纪冯施钧在接受《联合早报》采访时说，美国经济增长放缓，引发市场对美国经济衰退的担忧。投资者将重点关注美国就业市场数据，以判断美国经济是否疲软。然而，美国联邦储备局9月降息的预期可能会改善市场情绪。美股持续波动也将继续影响新加坡市场情绪。

银行股被抛售后 重新具备吸引力

辉立证券投资组合经理韩巍博士说，市场大幅调整后，多空双方拉锯让波动放缓。不排除接下来的经济数据会重新加剧市场震荡。此外，本地银行股被抛售后，股价重新具有吸引力，投资者可考虑开始建仓。

新加坡股市全场成交量9亿8652万股，总成交额12亿2000万元。上升股292只，下跌股246只。

成份股方面，17只上扬，八只下滑，五只持平。

涨幅居前的是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）和云顶新加坡（Genting Singapore），前者起4.2%，收报2.48元；后者起2.52%，收报0.815元。

跌幅最大的是丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）和新科工程（ST Engineering），分别滑落1.55%和1.17%，收报1.27元和4.22元。

个股消息方面，天然煤矿集团（Geo Energy）公布上半年业绩，截至6月底公司净利小幅下滑2%至2670万美元（约3540万新元），营收同比减少29%至1亿6940万美元。公司股价闭市跌1.72%至0.285元。

传慎控股（Tuan Sing）公布上半年业绩，截至6月底公司净亏损达660万元，而去年同期则为净利600万元。由于房地产开发和投资收入下降，公司营收下降26%至1亿零650万元。公司股价闭市跌4.55%，报0.21元。

APAC产业（APAC Realty）公布今年前六个月业绩，截至6月底公司净利下滑18.7%至410万元，营收同比小幅增长2.1%至2亿6520万元。公司股价闭市下滑1.28%，报0.385元。

午言媒体（NoonTalk Media）发布盈利预警，由于公司电影产品减值损失，预计2024财年的亏损将比上一财年增加。午言媒体股价闭市维持在7.8分。

新加坡置地（Singapore Land Group）上半年净利减少38%至1亿零370万元，营收同比增加5%至3亿4200万元。公司股价闭市维持在1.75元。

普威集团（PSC Corporation）公布今年前六个月业绩，截至6月底集团净利增加14%至1120万元，营收增加2.1%至2亿4330万元。集团股价闭市维持在0.325元。

美德向邦医疗国际（Medtecs International）公布上半年业绩，截至6月底公司净利减少27.6%至390万美元，营收同比减少3.8%至2550万美元。公司股价闭市维持在0.122元。