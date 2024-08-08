连跌三季后反弹 私宅转售量次季达4190宗

新加坡非有地新私宅单位大幅减少，加上与转售私宅的尺价价差显著，使更多买家转而选择二手房。今年第二季，新私宅单位每卖出一间，就有近六间二手私宅单位转手。

根据第一太平戴维斯（Savills）星期四（8月8日）发布的报告，私宅转售市场活动此前连跌三季后，在今年第二季反弹。共计4190个转售私宅单位在第二季转手，比首季的3066个多了36.7%，也创两年来新高。

报告说，新推出的私宅单位少了，是转售私宅交易增加的原因之一。

第二季，新私宅项目总数与首季相当，但大型项目近绝迹，新单位因此环比减少超过一半，仅634个，创一年半来新低。其中，中央区以外占126个单位，核心中央区占259个；其他中央区占249个。也因此，第二季新私宅交易量环比下滑37.7%，至725个单位。

新旧私宅尺价价差大 吸引买家买二手房

另一方面，新旧私宅之间的巨大尺价差距，也促使买家转投转售私宅市场。三个细分市场中，新旧私宅的尺价差距介于44.7%至61.2%，其中，核心中央区（CCR）的高档私宅价差最大。

譬如，核心中央区高档私宅转售尺价为2044元，远低于其他中央区（RCR）和中央区以外（OCR）新私宅的尺价，即2615元和2107元。

有鉴如此，核心中央区高档私宅的转售量，在第二季环比增加47.1%至734个单位， 在三个细分市场中增长最快。

其他中央区（RCR）的中档私宅取得35.7%的增长，共有1239个单位转手。虽然中央区以外（OCR）大众化私宅转售量增长只达34%，但转售单位最多，共有2217个。

第一太平戴维斯新加坡Livethere私宅董事长陈德荣说：“我们预期新项目推出速度会在下半年加快。在利率预期会下调的情况下，较大型的项目会在三个细分市场登场。”

在价格方面，所有私宅的价格连续第四个季度攀高，第二季的环比涨幅0.9%，低于第一季的1.4%。核心中央区的非有地私宅价格环比微跌0.3%，其他中央区和中央区以外私宅的价格则上行1.6%和0.2%。

私宅租金连跌三个季度

另一方面，不包括共管公寓（EC）的私宅租赁交易，次季环比再增加1.7%。整体非有地私宅的租金连跌三个季度，但下跌速度放缓至环比0.8%。

报告说，租金跌势放缓有赖于核心中央区租金的坚挺，次季只环比微跌0.1%，其他两个细分市场的租金跌幅也收窄。

核心中央区和其他中央区的租赁交易，在第二季环比增长3.3%和3.2%，租出的一卧房和二卧房的私宅单位最多。中央区以外大众化私宅的租赁交易小幅滑落0.4%。

第一太平戴维斯新加坡研究与咨询部执行董事张敏璋说：“租金显著走软促使需求回升，租金年底或会达到低位。”

他认为，过去几年无法承担高昂租金的人士，会趁租金趋软而从组屋或共享居住空间转租私宅，租赁空间也可能变大，从租住单人房到租住整个单位。