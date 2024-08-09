本地精品公寓涌现 入手价低但价格增幅慢

听过Straits at Joo Chiat和Jansen House等项目名称吗？它们都是今年新推出的精品公寓（boutique condominiums）。这些总单位数目少过100个的小型私宅项目，近来正如雨后春笋般涌现。

分析师指出，相对于中大型项目，精品公寓为住户带来更多隐私空间、价格相对较低，但它也因缺乏推动交易价格所需的庞大销量，价格增幅比中大型项目慢了许多。

今年来有不少精品公寓项目推出，像5月登场的Straits at Joo Chiat，项目只有16个单位。根据市区重建局网站，这个由乐斯太平洋控股（Roxy-Pacific Holdings）发展的项目，迄今卖出五个单位，尺价介于2079元至2170元。

同样在该月份推出的Jansen House，至今售出两个单位，尺价介于2098元至2121元。它共有21个单位，发展商是Macly集团。

全都属于永久地契项目

其他今年推出的精品公寓还有雅卓轩（Ardor Residence）、锦绣山庄（The Hillshore）、32 Gilstead和Koon Seng House等。值得一提的是，它们全都属于永久地契项目。

下来可能推出的精品公寓还有位于乌节路的The Cairnhill（74个单位）、仰光路（Rangoon Road），以及The Ranz（14个单位）等。它们也是永久地契项目。

集售成功率更高

谈及这原因，ERA产业分析师哈里约诺（Ethan Hariyono）指出，由于政府停止拨出永久地契地段供发展商投标，他们唯有通过集体出售方式来取得新的永久地契地段。精品公寓因地段较小，集售成功率更高。

他说：“对于小型发展商来说，这些较小地段更容易购买和开发，土地成本更低，与开发大型项目相比风险更小。”

基于精品公寓面积小成本较低，这类项目推出价格往往也较低。

ERA日前发布的精品公寓报告中，对比第15区的两个精品公寓项目Straits at Joo Chiat和雅卓轩，以及同区的较大型项目双悦园（The Continuum）和名门世家（Grand Dunman）的尺价。前两者刚推出的中位数尺价分别为2090元和2464元；后两者中位数尺价分别为2743元和2524元，价格更高一些。

然而，精品公寓入手价格低，增幅也慢。

ERA报告显示，自2010年以来，永久地契的精品公寓涨幅为41.5％，较大型公寓增幅却为74.6％。若以租赁地契（leasehold）而言，两者涨幅分别为24.1％和93.6％，差距更大。

对此，哈里约诺解释：“大型项目价格增长预计更快，尤其是超大型项目，因为它们拥有推动交易价格所需的‘销售’量。由于交易活动频繁，它们的价格涨幅一般较快。”

租金表现媲美大型项目

就租赁表现，合登集团（Huttons）高级数据分析总监李思德说，许多精品公寓距离市区很近，有些甚至靠近地铁站或主要就业节点，因此具有很高出租率，租金可与大型项目相媲美。

“事实上，精品公寓大多数单位是自住的，意味着对租户的竞争较小。而且精品公寓的建设周期较短，投资者可以更早地在项目竣工后，卖房以实现投资回报。”

总的来说，李思德认为，精品公寓单位数量少，提供幽静环境，价格较低，可吸引那些重视隐秘性和价格的买家。

哈里约诺则建议说：“如果买家寻找的是流动性高、资本增值速度快的投资型房产，他们最好选择较大型、具有吸引大众化市场买家特点的公寓。如果这些顾虑并不重要，他们将发现精品公寓的居住前景非常诱人。”