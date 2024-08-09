令吉强势抬头或将回到疫情前水平 分析师：可考虑购买马国资产

马来西亚货币令吉的汇率近日强势抬头，主要由于经济衰退担忧和美国减息预期引发的外汇市场动荡。受访分析师认为，令吉有望回到疫情前的水平，投资者可考虑现在进场购买马国资产，但消费者将会发现，马国产品与服务不再如疫情期间那样便宜。

令吉上星期五创下14年来最长涨势纪录，兑美元连涨10天。星期一（8月5日）在全球市场大震荡中，一度大涨超过2％至1美元兑4.3950令吉，以及1新元兑3.3240令吉，相比7月26日的1美元兑4.6605令吉和1新元兑3.4782令吉，令吉分别大涨超过5.5％和4.4％。同时，日元也一度上涨超过7.5％至1美元兑142日元以下，以及上涨超过6％至1新元兑接近107日元。

星展集团研究在星期二发布的报告中指出，令吉的长期低估程度已从5月份的14％大幅缩减至8月份的8％。

新加坡凯基证券（KGI Securities）研究部主任陈广治星期四受访时说：“美元兑日元利差交易平仓导致美元兑人民币和美元兑令吉等货币出现类似走势，加剧了外汇市场的波动。自美国开始加息周期以来，卖出新兴市场货币和其他利率较低国家的货币，一直是获利颇丰的利差交易。如今，由于对美国经济衰退的担忧加剧，市场预期可能出现大幅降息，这引发了对这些货币的平仓操作（即买入弱势货币、卖出强势货币）。”

大华银行高级外汇分析师谢齐雄受访时说：“过去两周，由于美联储可能在9月会议上宣布降息，令吉兑美元汇率强劲反弹。美元的利率优势将逐渐减弱，这使得投资者更倾向于转向令吉等新兴市场货币。事实上，外国投资者在7月份大举回流马国资本市场，净流入91亿令吉，扭转了6月份的6亿令吉净流出。这是过去一年来最大的月度外资净流入。”

至于令吉接下来的走势，陈广治说：“目前新加坡基准利率为3.57％，马来西亚为3％。在美国加息之前，新加坡的基准利率为0.1％至0.3％，马来西亚为1.75％。新加坡金融管理局将关密切关注主要央行，尤其是美国联邦储备局的利率变化。因此，两国利率将回到正常水平，令吉兑新元或美元的贬值趋势已经结束。”

分析师：购买马国资产好时机

陈广治预期，新元兑令吉的汇率将回到疫情前的1新元兑3.0至3.2令吉的平均水平。他认为，在马国有业务的新加坡公司将从中获得外汇收益，投资者现在是考虑购买马国资产的好时机。不过，消费者可能会发现，马国的商品和服务不再像疫情期间那样便宜。

谢齐雄指出，相比他预期美联储将在9月和12月两次降息，近期美元兑令吉的下跌幅度似乎有些过大。市场普遍预计，到2024年底美联储将降息约四次。因此，美元兑令吉的汇率可能会在当前的1美元兑4.47令吉附近盘整，预计到2024年底将达到1美元兑4.48令吉。

他说：“由于新元兑美元上涨，新元兑令吉的跌幅小于美元兑令吉的跌幅。在新加坡金融管理局仍维持新元名义有效汇率升值倾向的背景下，新元兑令吉不太可能大幅下跌。我们预测，新元兑令吉的汇率在2024年底为1新元兑3.39令吉，到2025年中期为1新元兑3.38令吉。”

短暂回扯后，令吉过去两天又重新上涨，星期五美元兑令吉汇率下跌约1.2%至1美元兑接近4.41令吉，新元兑令吉汇率也跌约1%至1新元兑接近3.34令吉。