5C已成过去 新3C对我更重要

转眼2024年已经过了大半。对我们这些小市民来说，今年影响最大的莫过于消费税从8%调高至9%。虽然一个百分点的增幅看似不大，但我们在外用餐时最有感——小贩中心和餐馆的食物价格普遍上涨，如今想要以3元饱食一餐已属不易。

今年来，大型及豪华车组（B组）的拥车证成价维持在10万元以上，令不少人打消了拥车的念头，我也是其中一人。我国土地面积虽仅740平方公里，但六条主要地铁线建有超过140个地铁站，加上巴士、德士和私召车等交通服务，给人们的出行带来很大的便利。这不由得让我重新思考拥车的必要性，以及过去用来定义成功的5C（即现金、信用卡、汽车、公寓和俱乐部会籍）是否仍有意义。

跟公司的实习生聊天时，我发现1997年至2012年出生的Z世代对5C颇为陌生，而且5C已无法引起他们太多的共鸣。这些年轻一代更关注自我认知，以及心理健康和精神需要，不再一味追求5C的物质享受。

我非常赞同他们的观点，因为心理健康和生理健康同样重要。一个人只有在身体和心理都保持健康的情况下，才能提升生活质量，追求更有价值的人生。

过去，不少人都以拥有俱乐部会籍为成功的象征，但动辄五六位数的俱乐部会籍绝非人人都负担得起的。无可否认，拥有高档俱乐部的会籍有助于建立人际关系网络和拓展商机，但我认为，加入一些兴趣小组或社团学会也能让我认识不同领域、志同道合的朋友和建立人脉，并非倚靠俱乐部会籍才能做到。

值得一提的是，信用卡曾被视为富裕人士身份象征，但随着Apple Pay和Google Pay等数码支付的兴起，人们如今可以轻松使用手机付款，不用随身携带钱包或实体卡。

虽然信用卡仍广受欢迎，尤其是对那些精打细算、懂得如何利用信用卡积分累积飞行里数或获得现金回扣的消费者，但信用卡也存在一些缺点，例如：信用卡基本上都有年费，而且申请人需要有稳定的收入来源且收入必须达到一定水平等。如果长期欠下卡债，利息就会像雪球般越滚越大。

因此，对于缺乏自律或生活忙碌无法按时还款的消费者来说，预付卡或许是更佳的选择。你必须先把钱存在卡上，动用预存的金额进行消费。近年来，预付卡消费逐渐成为一种新型消费模式，并可作为传统信用卡的替代品。

现金仍然十分重要 趁早理财保障退休生活

在论及财富管理时，退休规划是不可忽略的一环。虽然很多人（包括我在内）还未步入退休阶段，但我们应该趁早规划，预备足够的储蓄，确保退休生活的财务保障。

尽管大多数国人已不再热衷于追逐5C，但当中的现金（cash）在财富管理规划中仍十分重要。许多人向往稳定的生活，渴望有份收入稳定的工作。不过，人生的际遇多半不是一帆风顺，各种突发事件随时可能发生。因此我们应该尽早开始储蓄，并通过投资理财为未来做更充分的准备。

你可投资于股票、挂牌基金、单位信托和管理组合等产品，助你实现财务目标。虽然投资可能面临各种风险，但若将辛苦赚来的钱长期闲置，只会被通货膨胀侵蚀，同样无法累积财富。俗话说“你不理财，财不理你”，因此建议及早开始投资理财，利用时间所带来的优势及复利效应，加速你累积财富的速度。

除非你自己创业当老板，否则每个人都希望在职场上得到晋升。每个人志向不同，事业（career）对我来说极其重要。我们从小被灌输“勤奋是成功的基石”的观念。在这些年的职场生涯中，我领悟到我们应该以更聪明的方式工作（work smart），而非一味埋头苦干。

在现今社会，聪明工作比努力工作更重要，这是因为人们更注重工作效率、思辨力和应变能力。随着人工智能的崛起，更聪明而非更费力的方式工作，才是成功的关键。

邻里中心设施不逊公寓

走笔至此，我已经谈了新3C的“现金”（cash）和“事业”（career）。如果你以为我重视的最后一个C是公寓（condominium），那就大错特错了。许多人选择公寓是因为可以享受健身房和游泳池等休闲设施，但其实我国的许多邻里中心设施齐全，像我住家附近步行范围内就有体育场和游泳池，还有购物商场和邻里商店，非常便利。此外，周围的环境也干净、整洁，不比私人公寓逊色。

美国巨富马斯克（Elon Musk）曾说：“低生育率造成的人口崩溃，比全球暖化对文明带来的风险更大。”新加坡是全球生育率最低的国家之一，去年的整体生育率首次跌至1.0以下。这是值得我们关注的重要课题。虽说生儿育女（children）是非常个人的决定，牵涉不同考量，但我觉得既然已婚，这是我应尽的义务。当然，每对夫妻都有权决定是否生育子女延续后代，必须予以尊重。我也看过不少夫妻选择养宠物或培养兴趣爱好，过着充实而有意义的生活。

每个人对“成功”的标准都不一样，过去用来定义成功的5C，现已成为过去式。对我而言，这3C（现金、事业和生儿育女）才是我最珍惜的。

（作者曾汉潍是FSMOne新加坡总经理）