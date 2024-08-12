微软与安永达成战略合作 推动本地企业采用AI技术

安永将把微软的人工智能（AI）和云解决方案纳入管理咨询服务中，并通过和微软的合作增强安永职员的AI技能。

安永和微软近日签署了战略合作协议，通过结合安永在企业管理上的专业能力和微软的AI与云技术，推动新加坡企业在采用AI、以数据驱动决策上的发展。

微软将通过本次合作，帮助安永新加坡的约500名专业咨询师以及预计未来一年约100名新职员增强AI相关技能。

安永指出，AI可用于增强企业的财务管理、采购、人力资源和客户体验能力。财务方面，AI能帮助首席财务官和团队整理、分析企业财务数据，大幅缩短制作周期报告所需时长。

安永发布的文告也提到，AI能通过智能预测、规划、供应商筛选、持续机会评估和成本节约优化端对端的采购过程，将采购所需的人力资源降低多至六成、采购周期缩短至一半。生成式AI也能应用于搜集市场营销情报、设计协商策略和促进可持续创新等事务上。

人力资源上，AI不仅能用于自动化应试者的筛选过程，更能辅助改善企业的人才吸引和保留策略，以及制定个性化的职员培训体验。

最后，AI可以通过分析顾客的消费历史和偏好数据，精准有效地协助提升转化率、提供私人化服务。

安永亚细安地区执行合伙人刘南顺指出，安永将与微软保持密切合作，通过变革的AI解决方案，大力增强本地企业的运营能力、培养劳动力的数码技能水平，并以此加固新加坡除了东南亚门户之外，还是一个开放、受信任的国际AI中心地位。

微软新加坡董事经理李慧丽也说，微软将利用Copilot和Azure OpenAI服务，帮助安永客户改造工作流程、打造智能生态系统以促进企业创新、生产力和可持续性发展。