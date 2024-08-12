全球30城市跌幅最大 新加坡优质私宅租金上半年下滑4.5%

今年上半年，新加坡优质私宅租金下降4.5%，是全球30个城市中跌幅最大的。

根据第一太平戴维斯（Savills）日前发布的《世界城市优质住宅指数》报告，全球大部分大城市优质私宅的租金和资本价值均有增长，但中国城市和新加坡表现不佳。

新加坡的优质私宅资本价值微减0.3%，增长幅度在全球30座大城市中位居第23。

整体来看，今年前六个月，全球30个大城市的优质私宅资本价值平均增长达0.8%，超出了去年对2024年整年增长0.6%的预期值，平均租金增长更达2.2%。

报告涵盖的30个大城市中，优质私宅租金增幅最大的为阿联酋的迪拜（12.1%）、泰国的曼谷（9%）和葡萄牙的里斯本（7.5%），而五个租金下跌的城市，除了新加坡外均来自中国。

优质私宅租金同比下滑5.6%

报告指出，在经济增长和就业水平提升减缓的背景下，新加坡高档住宅地段的租赁需求有所下滑，导致优质私宅租金下降4.5%，同比下滑5.6%。

第一太平戴维斯新加坡Livethere私宅董事长陈德荣认为，新加坡优质私宅租金在上半年下跌并不意外，且会在未来出现调整，逐渐稳定下来。

第一太平戴维斯新加坡研究与咨询执行董事张敏璋补充，新加坡的租金与全球趋势在疫情后并未同步。全球租金自2022年起开始下跌时，新加坡的租金却大涨，而后者上半年开始的回调走势可能于年底趋于稳定。

此外，优质私宅资本价值下滑的12个城市中，七个来自亚洲。

报告认为，新加坡优质私宅资本价值微降的影响不大，因为价格基本没有变化。包括新加坡在内七个跌幅较小的城市，下半年本土优质私宅市场扎实的基础可能会支撑资本价值增长，虽然买家可能仍会为等待降息而保持谨慎的态度。

张敏璋说，由于新加坡新完工的优质私宅项目减少，当前市场价格所反映的资本价值其实偏低。此外，额外买方印花税（ABSD）也使得外国买家远离市场。

他观察到，今年第二季外国买家更活跃，虽然最糟糕的情形已过去，但或还要等好几个季度，才能看到外国买家对市场带来积极影响。

鉴于永久居民的额外买方印花税率比非永久居民低很多，张敏璋认为，未来会有更多永久居民购买优质私宅。