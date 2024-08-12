全球30城市跌幅最大 新加坡优质私宅租金上半年下滑4.5%

刘若谷

更新 /
更新 / 2024年8月12日 10:57 PM
发布 /
发布 / 2024年8月12日 5:43 PM
报告指出，新加坡高端地段的租赁需求在经济增长和就业水平提升减缓的同时有所下滑，导致优质私宅租金下降4.5%、同比下滑5.6%。（第一太平戴维斯提供 ）
报告指出，新加坡高端地段的租赁需求在经济增长和就业水平提升减缓的同时有所下滑，导致优质私宅租金下降4.5%、同比下滑5.6%。（第一太平戴维斯提供 ）

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今年上半年，新加坡优质私宅租金下降4.5%，是全球30个城市中跌幅最大的。

根据第一太平戴维斯（Savills）日前发布的《世界城市优质住宅指数》报告，全球大部分大城市优质私宅的租金和资本价值均有增长，但中国城市和新加坡表现不佳。

新加坡的优质私宅资本价值微减0.3%，增长幅度在全球30座大城市中位居第23。

整体来看，今年前六个月，全球30个大城市的优质私宅资本价值平均增长达0.8%，超出了去年对2024年整年增长0.6%的预期值，平均租金增长更达2.2%。

报告涵盖的30个大城市中，优质私宅租金增幅最大的为阿联酋的迪拜（12.1%）、泰国的曼谷（9%）和葡萄牙的里斯本（7.5%），而五个租金下跌的城市，除了新加坡外均来自中国。

优质私宅租金同比下滑5.6%

报告指出，在经济增长和就业水平提升减缓的背景下，新加坡高档住宅地段的租赁需求有所下滑，导致优质私宅租金下降4.5%，同比下滑5.6%。

第一太平戴维斯新加坡Livethere私宅董事长陈德荣认为，新加坡优质私宅租金在上半年下跌并不意外，且会在未来出现调整，逐渐稳定下来。

第一太平戴维斯新加坡研究与咨询执行董事张敏璋补充，新加坡的租金与全球趋势在疫情后并未同步。全球租金自2022年起开始下跌时，新加坡的租金却大涨，而后者上半年开始的回调走势可能于年底趋于稳定。

此外，优质私宅资本价值下滑的12个城市中，七个来自亚洲。

报告认为，新加坡优质私宅资本价值微降的影响不大，因为价格基本没有变化。包括新加坡在内七个跌幅较小的城市，下半年本土优质私宅市场扎实的基础可能会支撑资本价值增长，虽然买家可能仍会为等待降息而保持谨慎的态度。

张敏璋说，由于新加坡新完工的优质私宅项目减少，当前市场价格所反映的资本价值其实偏低。此外，额外买方印花税（ABSD）也使得外国买家远离市场。

他观察到，今年第二季外国买家更活跃，虽然最糟糕的情形已过去，但或还要等好几个季度，才能看到外国买家对市场带来积极影响。

鉴于永久居民的额外买方印花税率比非永久居民低很多，张敏璋认为，未来会有更多永久居民购买优质私宅。

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