分析：海指本周或在3300点遇阻力 若突破继续看涨

美股三大股指上周五收盘集体上涨。全周来看，道琼斯工业指数累计下跌0.6％，标准普尔500指数下跌0.04％，纳斯达克综合指数下跌0.18％。标普500指数和纳指均录得连续第四周下跌。

上周一，全球金融市场遭遇“黑色星期一”。不过，海指在上周四个交易日内，仍连续两天录得上涨，上周四（8月8日）闭市报3261.83点。

辉立证券理财顾问李学聪接受《联合早报》采访时指出，新元整体较强，使得新加坡市场对剧烈波动的抵御能力也较强。尽管市场恐慌未完全消退，但这些情绪已反映在资产价格中。未来一周，海指在3300点可能会遇到一定阻力，如果能突破这个点位，则会继续保持看涨态势。

市场将密切关注日本央行举动

Edmond de Rothschild资产管理公司的投资组合经理莱萨克表示（Marie de Leyssac）表示，投资者将继续研究就业数据，并密切关注日本央行的举动。

本月晚些时候的杰克逊霍尔全球央行年会（Jackson Hole Economic Policy Symposium）也是重要会议。 “我们将更了解鲍威尔对未来的看法，也许还会更深入地了解降息路径。”

本周，投资者将密切关注周三和周四陆续发布的美国7月消费者价格指数（CPI，衡量通胀率）和零售销售预估数据，以获取美国经济是否能避免硬着陆的新证据。

新加坡个股方面，泰国酿酒（ThaiBev）公布最新业绩显示，公司在截至今年6月底的首九个月中，受啤酒、非酒精饮料和食品业务增长的支持，销售营收同比增长0.5％至2170亿6000万泰铢（约81亿6000万新元）；息税折摊前盈利（EBITDA）同比增长2.2％，达386亿泰铢。公司股价上周四收于0.5元，起1.01％。

祐玛战略（Yoma Strategic）宣布，任命潘嗣任（音译，Pun Chi Yam）为公司执行董事，9月1日上任。他此前是其父、祐玛战略创办人潘继泽的替代董事。据报道，今年6月，缅甸军政府扣留潘继泽，软禁在缅甸首都内比都，他在7月24日辞去公司执行主席一职，由他的另一儿子潘嗣桐接任。公司股价此前收于0.099元，跌3.88％。

主板上市的许兄弟有限公司（Koh Brothers）截至今年6月底的上半年中，净亏损较去年同期的1600万元收窄，至720万元；营收同比下滑43%至1亿1290万元，主要原因是部分项目完成，建筑和房地产部门贡献减少。每股净资产值减少至62.39分。公司股价收于0.128元，跌2.29%。

同期，凯利板上市的许兄弟生态工程公司（Koh Brothers Eco Engineering）截至今年6月底的上半年中，净亏损较去年同期的960万元收窄，为930万元；营收同比下滑26％至6660万元，主要也是部分项目完工，工程和建筑部门营收减少；每股净资产值减少至4.25分；订单额5亿4080万元。公司股价收于0.02元，跌4.76％。

伟合控股（Wee Hur Holdings）在截至6月底的首六个月中，总毛利（gross profit）同比飙升144％至4473万元；营收同比增长10％至1亿零912万元，这主要得益于大士村客工宿舍（Tuas View Dormitory）贡献增加。公司股价上周四跌2.22％，收于0.22元。

康盛人生集团（Cordlife）披露，Matinal Best Limited成为其主要股东之一，持股近10％，价值459万元。相关交易是通过场外交易进行。康盛公司股价上周四收于0.147元，起0.69％。

豪支付（OxPay Financial）今年上半年中的亏损，较去年同期的80万元大，为130万元；营收同比大跌73％至180万元。公司指出，亚细安数码支付增长迅速，在乐观市场前景下，正积极推行各战略措施。公司股价收于0.04元，跌11.11％。