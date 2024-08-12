机构投资者净撤资逾5亿元 金融和工业板块资金流失最多

海峡时报指数（STI）在8月的短短前六个交易日，已完全抹平了上个月实现的3.7%回报表现。机构投资者上周从本地撤出5亿零600万元资金，金融和工业板块流失最多资金。

新加坡交易所研究团队在星期一（8月12日）发布的一篇报告中指出，海指下跌的原因除了对美国经济增长的担忧外，还有日本央行加息导致的全球资产重新配置，以及近期美国科技股的轮动。

从资金流向来看，机构投资者上周从本地撤出5亿零600万元资金。其中，金融和工业板块撤走资金最多，分别为4亿7600万元和6600万元。按净机构资金流入对该板块的总市值占比来看，电信和能源板块的净资金流入最多，分别流入4838万元和237万元，占板块市值的0.09%和0.08%。

公共事业板块在上周则吸引了710万元的净机构资金流入，占板块市值0.072%。该板块在8月的六个交易日中的总流入资金额达到870万元，而在首七个月，该板块的机构资金流出量占总流出量的约20％。其中，胜科工业（Sembcorp Industries）对该板块上周的资金流入贡献最大，上周该股净流入700万元的机构资金。胜科工业的市值占板块总市值的85％。

个股来看，新电信（Singtel）、新交所（SGX）和扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）在上周吸引最多机构资金流入，分别为4670万元、3110万元和1030万元。星展集团（DBS）、华侨银行（OCBC）和大华银行（UOB）则失去最多机构资金，分别流出3亿2480万元、1亿零380万元和6980万元。