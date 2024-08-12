6月制造业表现不如预期 经济师：第二季经济增长将略下修

贸工部定于星期二（8月13日）早上发布第二季经济调查报告。贸工部上个月公布的初步预估数据显示，我国第二季经济增长2.9％，经季节性调整后，环比增长0.4％。

6月份制造业表现不如预期，经济师预测，第二季经济增长将略为下修。但由于上半年经济增长已经超过2％，官方全年预测范围估计将向上收窄至2％至3％。

贸工部定于星期二（8月13日）早上发布第二季经济调查报告。贸工部上个月公布的初步预估数据显示，我国第二季经济增长2.9％，经季节性调整后，环比增长0.4％。初步预估是根据每一季首两个月的数据计算得出。

根据彭博社调查，经济师对我国第二季经济增长的中位数预测是同比增长2.6％，经季节性调整后，环比增长0.3％。

马来亚银行经济师李顺荣接受《联合早报》采访时说：“我们估计第二季经济增长将下修到2.7％，主因是制造业表现疲软。”

按4月份至6月份的制造业产值计算，李顺荣估计，第二季制造业萎缩1％，逆转初步预估0.5％的扩张。

电子业近期表现欠佳 制造业产值由升转跌

电子业表现欠佳，导致新加坡制造业产值由升转跌，6月产值同比减少3.9％，扭转5月的2.3％涨幅。

李顺荣认为，第二季经济增长动能主要来自现代服务业。“市场交易量增加和贷款需求略有改善将支持金融业的增长。此外，市场对资讯科技和数码解决方案的需求增加，也将支撑资讯通信领域的扩张。”

红海危机打乱全球海运，以及旅游需求旺盛，交通和仓储领域在第二季的表现，估计也不俗。

即使第二季经济增长下修到2.7％，李顺荣指出，上半年经济增长近2.9％。“所以我们认为，目前官方的预测可能过于保守。”

李顺荣估计，贸工部将把全年预测范围从1％至3％，上调至2.5％至3.5％。

华侨银行首席经济师林秀心也认为，第二季经济增长将下修。她估计同比增长2.6％，经季节性调整后，环比增长0.1％。

林秀心维持全年经济增长2.7％的预测。她说：“制造业的复苏依然是不均衡的，但由于电子产品需求改善，我国制造业在下半年的表现估计较好。如果制造业上半年萎缩1.4％，我们预测下半年将同比增长4.8％，全年估计增长1.8％。

“服务业在经历了第一季的演唱会热潮后，第二季稍微放缓。我们认为，现有的劳动市场条件对服务业仍有支撑，下半年表现可保持稳定。”

林秀心指出，贸工部通常到了10月份才会调整预测范围。若有修改，她预测贸工部将把范围收窄至2％至3％。

分析：我国经济周期前景良好 仍须留意一些风险

兴业银行代首席经济师颜圣充同样预测贸工部将向上收窄全年预测范围。他受访时说：“新加坡的经济周期前景良好，但仍有一些风险须要留意。这包括持续的地缘政治紧张局势可能导致供应链中断，以及美国降息的时间和幅度依然存在不确定性。”

星展集团的经济团队也指出，上半年经济增长已经达到2％以上，贸工部很可能将全年预测范围收窄到2％至3％。

团队在报告中说：“我们预计新加坡第二季实际国内生产总值（real GDP）同比增长2.7％，比起第一季的3％，虽然有所放缓，但依然坚韧。经过季节性调整，经济连续两个季度环比扩张0.3％。”

公众星期二早上8时起，可在贸工部（www.mti.gov.sg）、统计局（www.singstat.gov.sg）或新加坡新闻中心（www.sgpc.gov.sg）网站查阅第二季经济调查报告。