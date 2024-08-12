亚太股市涨多跌少 海指跌26.45点

市场试图摆脱上周因投资者担心美国经济衰退引发的动荡，焦点转向即将公布的通胀和零售销售数据。亚太股市星期一（8月12日）多数上涨，新加坡海峡时报指数却跌26.45点或0.81％，收报3235.38点。

辉立证券首席股票经纪谭莹莹在与《联合早报》的采访中指出，新加坡星期二公布第二季国内生产总值（GDP）与7月非石油国内出口（NODX）数据，数据公布前，市场保持谨慎观望态度。

根据彭博社收集的数据，我国第二季GDP或同比增长2.7％，环比增加0.3％；NODX料同比上涨2.4％，环比上涨2.2％。

谭莹莹认为，海指接下来的支撑位在3200点，阻力位则在3260点。

台湾股市领涨 涨幅1.42％

亚太其他市场，台湾股市领涨，涨幅为1.42％；首尔和悉尼股市分别上扬1.15％和0.46％；香港股市涨幅为0.13％。上海和深圳股市出现下跌，跌幅分别为0.14％和0.24％。东京股市休市。

新加坡股市全场成交量10亿5000万股，总交易额13亿2000万元。上升股322只，下跌股231只。

海指成份股12只上扬，18只下跌。

跌幅最大的是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）和泰国酿酒（ThaiBev），前者跌幅为4.03％，收报2.38元；后者跌4％，收报0.48元。

涨幅最大的是DFI零售集团（DFI Retail）和香港置地（HongkongLand），分别起5.68％和1.8％，闭市价为1.86美元和3.40美元。

胜科工业位于缅甸发电厂停运 股价跌2.53%

个股消息方面，胜科工业（Sembcorp Industries）发布文告表示，集团位于缅甸曼德勒省敏建县（Myingyan）的发电厂停止运营，原因是该电厂所处城市内乱不断升温，公司需确保员工安全。集团已把情况告知相关部门并得到批准。公司股价收于4.63元，跌2.53％。

UMS控股发布文告表示，公司提议更名为UMS Integration Limited，目的是为了更好反映公司在马来西亚第二上市后的地位，并与马来西亚的同名公司区分。公司也公布业绩，第二季净利跌20%至932万元。公司股价收于1.06元，起2.91％。

金明创新（Kingsmen Creatives）公布上半年业绩，每股盈利为0.62分，同比大涨106.7％；净利大增109.3％至130万元；营收为1亿7340万元，同比增加20.6％。公司股价收于0.28元，起1.82％。

Prime美国房地产投资信托（Prime US REIT）签订总价值达5亿5000万美元（约7亿2800万新元）的信贷协议，其中包括一项4亿美元的定期贷款和一项1亿5000万美元的承诺循环信贷。贷款的初始到期日为2026年7月，可延长至2027年7月。信托计划将这笔贷款用于对现有5亿零430万美元借贷的再融资，以及信托资本支出和营运资金。信托股价收于0.175美元，起3.55％。

奥新全民口腔（Aoxin Q & M）公布上半年业绩，截至6月底公司扭亏为盈，净利达733万人民币（约135万新元），去年同期净亏损115万人民币。公司每股盈利1.43分人民币，去年同期则为每股亏损0.23分人民币。在医疗保健和实验室服务部门收入增长的带动下，公司营收同比增加6％至8540万人民币。公司股价收于0.063元，大涨21.15％。