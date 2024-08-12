和美置地转亏为盈上半年净利报880万元

挂牌房地产发展商和美置地（Ho Bee Land）截至6月底上半年转亏为盈，集团上半年净利报880万元，每股盈利1.33分，相比一年前同期净亏1亿5600万元（每股亏损23.45分）。

和美置地星期一（8月12日）闭市后发布业绩指出，集团上半年营收同比劲增48％至2亿3000万元，房地产开发业务的销售达到9470万元，是一年前同期2990万元的三倍以上，由澳大利亚和升涛湾（Sentosa Cove）的销量上扬带动。集团的商业资产组合维持95％的高租用率，上半年租金收入同比增加8％至1亿3530万元，主要因为去年12月落成的Elementum的额外贡献。

和美置地已经以现金1亿3400万元的价格，脱售生物科学房地产项目Elementum的49％股份，预计交易将于8月21日完成。买方（一家主权财富基金）已收购和美置地旗下的HB Universal公司的49％股权。HB Universal公司独资拥有Elementum项目。

双方同意的Elementum的5亿5500万元价值（比截止账面价值高出7170万元），以及考虑到资产净值和剥离收益，HB Universal公司49％股权的购价约为1亿3400万元，将全部以现金交易。

和美置地指出，集团的新加坡资产组合的估值保持不变，而伦敦资产组合的公允价值损失为1120万元，相比2023年上半年的2亿零830万元公允价值损失有所缩减。

集团说，英国中央银行已开始降息。因此，集团预计英国那里的资本化率（capitalisation rate）将在2024年下半年稳定下来，融资成本将降低。

集团并没派发中期股息。

管理层指市场情况继续充满挑战，但集团的资产组合多元化，具有条件克服挑战。

和美置地股价星期一闭市报1.83元，起2.24%。