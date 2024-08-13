分层地契办公楼上半年交易额环比下降15.6% 平均尺价跌20.1%

今年上半年，新加坡分层地契办公空间总交易额继续下降趋势，环比减少15.6%至4亿3700万元。

房地产咨询公司莱坊（Knight Frank）日前发布的报告显示，2024年上半年新加坡分层办公和零售空间市场均有萎缩，但预计下半年有所好转。

根据报告，上半年共有154个分层办公单位交易，只比2023年下半年少两笔，但平均每平方英尺价格环比大幅下滑20.1%至2190元。

上半年最大的五笔交易中，裕廊东的Vision Exchange和新达城（Suntec City）的单位各占两席。

市中心核心规划区（Downtown Core Planning Area）仍是最受欢迎的区域，共有47笔交易，总销售额达1亿9010万元，其中多数来自凯联大厦（International Plaza）和宝瑞大厦（Solitaire on Cecil），后者是中央商业区唯一永久地契的新分层办公空间项目。

报告指出，很多业主开始考虑将所持资产进一步分层化，以满足更小的企业和私人财富的需求。

莱坊认为，分层办公空间买家有灵活度选择自用还是出租以获得长期收入。乌节路附近的辉盛坊（VisionCrest）和中央商业区的罗敏申路108号经过资产提升后的单位，能为潜在买家提供这样的机会，这可能支撑分层办公空间全年交易额达10亿元。

分层零售空间市场萎缩

另一方面，上半年分层零售空间交易额环比下降32.1%至2亿1550万元，交易量环比下降10.9%至131笔，平均尺价也环比下滑11.3%至2822元，其中有78.6%的交易额低于200万元，仅三个单位售价超过1000万元。

尽管如此，莱坊认为集体出售的成功案例，如珊顿大厦（Shenton House）和德辉大厦（Delfi Orchard），可以是买家的考量因素。分层零售单位也比保留店屋便宜，能为投资体量更小的潜在买家提供更实惠的机会。

因此莱坊预计分层零售空间全年交易额有望达到4亿元至5亿元。