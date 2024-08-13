完成持续教育与培训员工 实际月薪多300元至540元

接受持续教育与培训毕业专业文凭深造课程的学员，比起没进修任何课程者，每月实际薪资高出约300元至540元，或4.6％至10.8％。学员毕业后获聘概率，也相对高出3个百分点至8.3个百分点。

贸工部星期二（8月13日）发布的第二季经济调查报告中，有一篇特别研究，提出上述发现。

教育部于2011年推出持续教育与培训毕业专业文凭（ACET post-diploma）计划，支持处在职业生涯中期、希望提升和获取专业技能的国人。

在计划下，学员可考取的资格证书分两大类，第一类是高级文凭（Advanced Diploma）和专科文凭（Specialist Diploma），第二类是转业文凭（Diploma (Conversion)）。

前两者侧重技能提升，供文凭或学位持有者更新和深化原本的专业技能。后者则注重技能再培训，协助处在职业生涯中期的人士获得转行新技能。

在本地理工学院报读这类课程并最终获得资格的本地人呈上升趋势，从2011年的79人，增至2019年的3847人。他们大部分考取专科文凭，取得高级文凭的比率逐年递减，只有少数人考取转业文凭。

2012年至2019年，近70％学员参加了以下培训领域：医疗保健（27％）、资讯通信（17％）、工程（9％）、商业管理（8％），以及教育与培训（6％）。

完成进修的学员，在课程期间获聘概率，比起没参加者，高出2.6个百分点至10.3个百分点；毕业后获聘概率则高出3个百分点至8.3个百分点。

完成进修的学员，实际薪资也比没参加者高。课程期间，前者每月实际薪资平均高出约340元至840元，或6.8％至16.8％。毕业后，每月实际薪资平均高出300元至540元，或4.6％至10.8％。

研究认为，完成持续教育与培训毕业专业文凭深造课程，可协助处在职业生涯中期的国人，掌握雇主看重的技能。

“接下来，政府将继续投资，协助国人提升和再培训技能，使他们能够在整个职业生涯中，保持竞争力和就业能力。”