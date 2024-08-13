受非电子产品出口减少拖累 非石油国内出口次季同比萎缩6.4％

非电子产品出口减少，拖累我国第二季非石油国内出口（NODX）同比萎缩6.4％，超过第一季的3.4%。这促使当局把全年增幅预测向下收窄到4%至5%，之前是4%至6%。

不过有经济师预计，虽然出口下半年可能复苏，全年增长或会低于4%。

新加坡企业发展局星期二（8月13日）发布的第二季数据显示，经季节性调整，非石油国内出口环比跌1.3％，延续了第一季4.8％的环比跌幅。

最新数据显示，电子产品出口在经历了八个季度的下滑后，首次实现增长，第二季同比增长3.8％。其中，涨幅最显著的是个人电脑、集成电路（IC）和其他电脑周边设备，出口分别增长58.4％、7.6％和668％。

非电子产品出口在第一季下降3.8％后，第二季跌幅扩大，为9.2％。造成非电子产品出口下跌的是制药、非货币黄金和食品制备，出口分别下跌50.5％、36.7％和7.6％。

非石油国内出口上半年已萎缩4.9%

华侨银行首席经济师林秀心指出，此次收窄预测并不意外，因为非石油国内出口在上半年已经同比萎缩4.9％。“虽然预计非石油国内出口将在下半年企稳回升，但鉴于外部下行风险，尤其是制药业的疲软，非石油国内出口全年增幅仍有可能低于4％。”

我国对主要市场的非石油国内出口在第二季整体下滑，尤其是对美国、欧盟27国和台湾，分别减少20.9％、28.3％和12.8％。看上半年，中国为我国首要非石油国内出口市场，占比为18.8％，其次是美国（15.4％）和马来西亚（8.6％）。

企发局：下半年出口增长来自电子业复苏

展望下半年，企发局预计非石油国内出口的增长主要会得益于电子行业的复苏，主要受到人工智能（AI）服务器和消费电子设备需求的推动。值得注意的是，今年全球晶片销售预测已从5月份的17.4％上调至19.2％。此外，根据经济发展局的制造业商业展望调查，有净36％的电子业公司和56％的制药公司预料下个季度将获得新出口订单。

企发局指出，下行风险包括下半年的经济复苏强度低于预期，这可能导致全年非石油国内出口增长低于预测范围。

星展银行经济师蔡汉廷预计，非石油国内出口的复苏将是缓慢而脆弱的，基数效应将在第三季更有利。不过，目前的一个不确定因素是，持续的地缘冲突可能会扰乱供应链，由于红海船只改变航线，港口已经出现拥堵。中国经济增长不平衡以及高利率对美国经济的影响是另一大不确定因素。

另一方面，在石油和非石油贸易的带动下，我国第二季商品贸易总额同比增长10.1％，涨幅大于前一季的4.8％。企发局因此把商品贸易总额的全年预测范围从增长4％至6％，向上收窄到5％至6％。

石油贸易第二季同比上扬16.9％，非石油贸易则上升8.5％。

企发局说，今年油价将会上升，这将进一步支持油品贸易，并在名义基础上推动整体贸易增长。