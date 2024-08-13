凯德综合商业信托上半年 可派发收入同比增3.7%

凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust，简称CICT）上半年可派发收入同比增加3.7%，至3亿6650万元，总营收同比增长2.2%，达7亿9200万元。

信托每单位派息（DPU）同比增加2.5%，至5.43分，派息日为9月26日。

凯德综合商业信托星期二（8月13日）召开业绩发布会，凯德综合商业信托管理公司首席执行官陈智雄说，租金收入增长，加上有效的成本管理，带动信托净房地产收入同比增长5.4%，达5亿8200万元。

根据今年上半年签订租约的平均租金，新加坡的零售和办公楼组合，分别实现了9.3%和15%的租金调升率（Rent Reversion）。

至于下半年和明年的租金调升率，陈智雄表示谨慎乐观。“就与租户洽谈来看，整体租金有望实现高个位数的增长。”

债务方面，信托平均债务成本为3.5%，总贷款的76%为固定利率。信托的债务期限分布在不同期限，平均期限为3.5年。下半年到期的债务中，约80%已再融资或处于贷款文件阶段。

陈智雄说，市场普遍共识是利率将下降，这有助信托控制平均成本，但管理短期利息风险也同样重要。

截至6月底，信托投资组合的入驻率达96.8%。其中，零售，办公楼和综合开发投资组合分别为99%，95.3%和98.8%。

对于新项目投资，陈智雄说，与12个月前相比，市场投资略有起色，但远未回到疫前水平。信托会积极寻求增长机会，以提高投资组合的盈利能力。

信托星期二闭市股价维持在2.1元。