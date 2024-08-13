贸工部：第二季经济同比扩张2.9％ 新加坡全年增长预测收窄到2％至3％

比预期强劲的服务业表现抵消了低于预期的制造业表现，新加坡第二季经济同比扩张2.9％。新加坡的外部需求在今年接下来的时间里有望保持稳定，贸工部将今年全年经济增长预测从1％至3％，收窄至2％至3％。

贸工部星期二（8月13日）发布的第二季经济调查报告显示，经季节性调整，我国第二季经济环比增长0.4％。今年上半年整体经济增长3％。

第二季经济表现优于市场预期，与7月份初步预估的一致。大多数经济师原本预测，制造业疲弱会拖累第二季经济增长。

贸工部常任秘书（政策）林明亮在记者会上指出，第二季增长主要由批发贸易、金融与保险、资讯与通信领域推动。

制造业萎缩幅度低于第一季1.7%

反观制造业，第二季继续萎缩，但萎缩幅度低于第一季的1.7%。在制造业领域中，电子业恢复增长，同比增长3.3%，但生物医药制造产值大幅下降，同比大跌32%。

面向消费者的行业，如零售贸易和餐饮服务业在第二季也萎缩，部分原因是更多本地人出境旅游。

整体来看，第二季制造业同比萎缩1％、建筑业扩张3.8％，服务业扩张3.7％。经季节性调整，制造业环比萎缩0.9％、建筑业增长1.8％，服务业小幅扩张0.3％。

制造业下半年料将逐步复苏

其中，制造业表现不如初步预估，但服务业比预估强劲。根据7月份初步预估，制造业同比扩张0.5％，服务业扩张3.3％。

林明亮说：“今年接下来的时间，新加坡的外部需求依然强韧。美国和中国的经济增长估计将逐步放缓，但欧元区、日本和东南亚主要经济体的增长将改善。”

有鉴于此，贸工部估计下半年新加坡制造业将逐步复苏。在智能手机、个人电脑和人工智能相关晶片需求强劲的支撑下，电子业的复苏料更强劲，进而带动精密工程领域增长。化工业也将持续扩张。

然而，制药业产值依旧疲弱，以致生物医药制造领域估计将萎缩。

林明亮指出，制造业的复苏，特别是电子业，将惠及贸易相关服务业，如机械、设备与用品的批发贸易。

通胀降温各地央行开始降息 可带动金融和保险业

同时，航空和旅游需求持续恢复增长，将支撑航空和旅游相关领域的扩张。全球通货膨胀维持降温，各央行开始降息，金融和保险业将可保持强劲增长。

星期二也是林明亮最后一次主持经济调查报告记者会，他将于10月1日加入淡马锡，担任企业战略联席总裁。

48岁的林明亮于2000年加入公共服务，在多个政府部门任职，2019年出任贸工部常任秘书后，领导贸工部在疫情期间推出企业援助措施，也负责打造我国供应链韧性的工作。

经济师：劳动生产力回升改善经济

针对第二季经济表现，汇丰全球研究经济师刘韵指出，官方没修订最终数据，即与初步预估一致，相当少见。

“整体来说，数据反映了良好的经济复苏情况。受益于广泛的贸易复苏，加上新加坡内需有一定韧性，我们预计，这一势头将在下半年持续。经历了去年的1.1％低增长，我们预测今年经济增长将加速至3％，在官方预测范围的上限。”

星展银行经济师蔡汉廷维持全年经济增长2.7％的预测。他指出，预测已纳入上半年增长，并预期下半年每一季的环比扩张将加速。“2024年的增长复苏主要由制造业、与贸易相关的服务业，及现代服务业如金融与保险所推动。”

蔡汉廷认为，按每名员工实际增值计算的劳动生产力回升，也使经济增长改善。他说：“这有助减轻本地劳动成本压力。过去两年，这一直是新加坡企业关注的主要问题。”