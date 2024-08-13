新元走强带动国人出国消费 本地零售贸易和餐饮业次季萎缩

新元走强，鼓励更多本地人出国旅游和消费，促成本地零售贸易和餐饮服务业双双在今年第二季陷入萎缩。

贸工部星期二（8月13日）发布的第二季经济调查报告显示，零售贸易在第二季同比萎缩2.1%，逆转第一季的2.5%扩张。餐饮服务业也在第二季同比萎缩2.3%，逆转第一季的0.9%扩张。

整体零售销售量下降，主要是因为非车辆销售在第二季同比下降4.1%。其中，下滑幅度最大的包括手表和珠宝（同比下降8.5%）、服装和鞋类（同比下降9.6%）。

另一方面，相对今年第一季同比增长0.6%，餐饮销售第二季同比减少1.6%。其中，餐馆销售减幅最大，其次是快餐店，分别同比减少了6.8%和5.2%。另一方面，餐会供应销售，则增长15.8%。

出国消费趋势下半年持续

贸工部首席经济师杨乙玮在记者会上说：“更多本地人出国旅游，部份原因是新元走强，尽管入境旅客提供一些支撑，但这一趋势在今年下半年仍将持续。

“换句话说，许多本地人仍将出国旅游，继续拖累面向消费者的行业。但随着旅游业复苏，这应能为有关行业带来一些支持。”

马来亚银行经济师蔡学敏和李顺荣也指出，在新元走强的背景下，本地家庭对于消费仍谨慎，更倾向到海外消费。

此外，第一季演唱会热潮退去，住宿业同比增长从第一季的14.9%，放缓至第二季的4.3%增长。

美国乐坛天后泰勒丝3月在新加坡举办六场演唱会，售出超过30万张门票，吸引全世界歌迷到访新加坡。

蔡学敏和李顺荣指出，自3月以来，到访旅客人数下降，第二季同比增长14.8%，增幅比第一季的47.8%，明显收窄。酒店平均入住率从81.7%，降至78.2%。

尽管如此，蔡学敏和李顺荣认为，顶级赛事如世界一级方程式赛车（F1）新加坡大奖赛、大牌歌手如周杰伦、杜娃黎波（Dua Lipa）和奥莉维亚罗德里戈（Olivia Rodrigo）的演唱会，将吸引更多游客，带动酒店业和一些消费相关行业回暖。