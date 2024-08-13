华业集团上半年净利跌3％至1.3亿元 9月推新私宅项目

华业集团（UOL）截至6月底上半年净利同比下跌3％，报1亿3040万元。

集团上半年净利同比下滑，主要因为相对于一年前同期的330万元公允价值收益，公允价值在上半年亏损1220万元。

华业集团星期二（8月13日）闭市后发布业绩时指出，不包括公允价值和其他亏损或收益，集团上半年扣税前盈利同比增加7％至2亿4530万元，主要因为房地产投资和酒店业务的盈利增加和股息收入增加。

集团上半年营收同比下跌7％，至12亿7000万元，主要原因房地产发展业务的贡献下跌，其影响部分被酒店和房地产投资业务的较高营收抵消。

上半年，房地产发展业务营收同比大跌23％，至5亿2180万元；房地产投资业务营收同比增加8％，达到2亿7130万元；酒店业务营收同比上升11％，达3亿7760万元。

9月份推出MEYER BLUE

华业集团总裁粘为信发布业绩时说：“上半年，我们标得位于乌节林荫道（Orchard Boulevard）和荷兰通道（Holland Drive）的地段，这些地段具有很强的优点。市场对减息的预期，有助刺激住宅领域的活动。我们希望MEYER BLUE项目9月份推出预览时，能获助力。”

他指出，对乌节林荫道和荷兰通道地段的销售成绩有信心，因为它们都有独特属性。至于MEYER BLUE，集团还没敲定价格，但他看好永久地契私宅的需求。