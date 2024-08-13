虾皮业务表现亮眼 冬海集团第二季转亏为盈

冬海集团（Sea Limited）旗下的电子商务平台虾皮（Shopee）表现亮眼，推动集团在2024财年第二季转亏为盈，终结连续三季的亏损势头。

在美国纽约证券交易所挂牌的冬海集团星期二（8月13日）公布截至6月底的第二季业绩报告显示，净利达7990万美元（1亿零568万新元 ），同比下跌75.9%，但优于第一季的净亏损2300万美元。每股盈利同比跌75.4%至0.14美分。

第二季整体收入同比增长23%至38亿美元，高于彭博社分析师调查的37亿美元预测。经调整的息税折摊前盈利（EBITDA）滑落12.1%至4亿4850万美元。

电子商务收入上升33.7%至28亿美元，经调整的息税折摊前亏损918万美元。

虾皮的总订单量同比大涨40.3%至25亿份，商品交易总额（GMV）增加29.1%至233亿元。

冬海集团创办人、主席兼首席执行官李小冬在业绩发布会上说：“更多市场份额正在整合，整体业界的电商货币化率（take rate）也上升。我们认为这个领域正迈向实现盈利和持续发展。”

电商货币化率指的是电商平台把商品交易总额转化为营收的比率，主要通过佣金和广告等来实现。

集团改善物流服务，让虾皮的送货服务范围更广，速度加快，带动虾皮业绩增长。

李小冬还说，基于上半年业绩强劲及接下来展望良好，集团预计虾皮能在第三季取得经调整息税折摊前盈利。

集团调高虾皮全年商品交易总额预测，增幅料在25%左右。

Garena数码娱乐业务方面，收入下跌17.7%至4亿3560万美元；经调整的息税折摊前盈利则上升26.5%至3亿零280万元。

SeaMoney数码金融服务表现亮眼，收入同比上升21.4%至5亿1930万美元；经调整的盈利同比增加20.2%至1亿6470万美元。

据彭博社报道，虾皮为了增加盈利，今年起已调高向商家收取的佣金，涨幅约三分之一。

虾皮收取的佣金已超过竞争者如TikTok、Temu和Lazada。根据摩根大通（JP Morgan）的报告，虾皮今年7月在泰国收取的商家佣金为13%，高于之前的10%。TikTok和Lazada收取的佣金分别为8%和10%。

冬海股价在美市开盘后应声上扬，截至10时攀高7.52%至72.05美元，这只股今年来走高87%。

长期投资策略奏效 Lazada7月转亏为盈

另一方面，虾皮主要竞争者Lazada的长期投资策略奏效，在今年7月转亏为盈。

道琼斯通讯社引述消息人士报道，Lazada总裁董铮在星期二举行的公司集体会议上宣布Lazada在7月的息税折摊前盈利转正，首次取得盈利。

董铮还说，这证明Lazada的商业策略奏效，公司会继续积极地在东南亚投资。

Lazada是中国电商阿里巴巴（Alibaba）旗下的网购平台，业务集中在东南亚。阿里巴巴将在星期四（15日）公布截至6月底的季度业绩。