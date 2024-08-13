市场等待美国通胀数据出炉 海指回升0.72％

亚太各地股市情绪继续改善，新加坡股市的海峡时报指数星期二（8月13日）回扬23.19点或0.72％，闭市报3258.57点，引领东南亚各地股市，表现仅次于东京日经指数的3.45％涨幅。

整体新加坡股市交易量比起星期一略微减少至10亿2000万股，交易总值略减至12亿9000万元。全场上升股347只，下跌股179只。

IG市场策略师叶俊荣接受《联合早报》访问时说：“风险情绪继续从上周的抛售中恢复，因为最近强于预期的美国经济数据，有助于缓解经济衰退的担忧。”

他指出，目前的利率预期表明，美国联邦储备局在政策宽松过程中，可能保留更多的灵活性，而并非如之前以为，将因较高经济风险而被逼放宽政策。美国周三（14日）将出炉的通胀数据，会是股市回弹是否能持续下去的关键。市场希望看到价格压力逐渐缓和，最坏的情况是通胀压力意外复苏，可能会引发有关滞胀的讨论。

新加坡凯基证券研究部主任陈广治说：“金融市场现在对宏观数据很敏感。”

他指出，美国将于周三和周四（15日）公布消费价格指数（CPI）和零售销售数据，“这些数据将进一步表明美国经济正在进入衰退或只是季节性的放缓”。美国周二已公布，7月生产者价格指数（PPI）上扬2.2%，低于预期的2.3%。

我国全年经济预测增长调高 或带动本地股市

本地股市星期二开盘便持续走高，新加坡贸工部盘前发布的第二季经济调查报告或是另一利好因素。贸工部把全年经济增长预测从1％至3％，收窄至2％至3％。

渣打银行在一份报告中指出：“我们预计受电子业、旅游业持续复苏、全球货币政策宽松导致外部需求改善，以及劳动市场强劲的推动，下半年经济增长将继续逐步回升。”

蓝筹股方面，30只海指成份股当中，22只上涨，四只下跌，四只持平。扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）受强劲的上半年业绩表现刺激，股价大涨14.71％至2.73元，是涨幅最大的成份股。

其他个股消息方面，多家挂牌公司业绩表现不一，悦榕控股（Banyan Tree Holdings）集团上半年净利同比大增，从一年前同期的98万元，增至619万元，集团营收同比增加25％至1亿7970万元，所有业务领域都强劲增长。和一年前一样，它没有派发中期股息。

远东集团（Far East Group）上半年转亏为盈，从一年前同期的净亏390万元，转为取得120万元净利。集团上半年营收同比增加19.8％，达到4430万元，主要因为工程方案业务的贡献大增。和一年前一样，它没派发中期股息，董事会鉴于今年充满挑战决定保留现金。

纳峰科技（Nanofilm Technologies）上半年的净亏大减51％，从一年前的760万元，大幅减少至370万元。集团业务持续复苏，上半年营收同比增加13％，达到8260万元。业绩改善是因为先进材料业务和纳米加工业务皆取得增长。它预期全年营收将增长并且将取得盈利。董事会建议在9月6日派发每股现金0.33分的中期股息，和去年同期一样。股票注册截止日期是8月30日。

Prime美国房地产投资信托（Prime US REIT）上半年每单位派息同比大跌92％至0.18美分，每单位可派发收入同比跌20.5％至1.78美分，可派发收入同比跌20.2％至2330万美元。集团上半年总营收同比跌7.5％，达到7350万美元，净房地产收入同比跌14％，报4060万美元。它所保留没派发的收入，将用于房地产的资本开销和减少债务。

挪迪克集团（Nordic Group）上半年净利同比跌16％，报850万元。集团上半年营收同比跌15％，达到7620万元，主要因为完成了一些项目。董事会建议在9月4日派发每股现金0.8526分的中期股息。股票注册截止日期是8月21日。