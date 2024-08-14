经济利好与美股涨带动海指两连涨 分析师建议投资者不追涨

经济数据利好加上隔夜美股上涨，带动新加坡股市连续两日回弹。新加坡海峡时报指数星期三（8月14日）闭市涨27.71点或0.85%，闭市报3286.28点。不过，分析师说，市场目前已超买，建议投资者不要追涨。

在星期二（13日）发布的第二季度经济调查报告中，贸工部将新加坡今年全年经济增长预测从1%至3%，收窄至2%至3%，这主要是新加坡的外部需求在今年接下来有望保持稳定。同日，美国劳工统计局公布了7月生产者价格指数（PPI），同比上涨2.2%，略低于预期的2.3%。

东方汇理财富管理亚洲首席策略师陈达德在接受《联合早报》访问时说，新加坡经济增长预期改善提振了本地股市。加上隔夜美股大幅回弹以及日本央行行长表态在金融市场不稳定情况下不会再次加息，让市场的紧张情绪得到缓解。但如果由于地缘政治问题导致大宗商品和航运价格上升导致通胀加剧，股市则可能会经历另一轮波动。

辉立证券投资组合经理韩巍博士说，本地股市连续两天反弹，主要由于此前市场超卖，而美国PPI数据也是另一推动力。然而，美股目前仍处于超买。特别是科技股，累积了大量获利盘。当降息靴子落地时，利好出尽大概率会使美股形成二次探底，这也会影响本地股市的走势。

亚太其他市场涨跌互现。台湾上涨1.06%，领涨区域市场；悉尼、东京、吉隆坡和首尔也都上扬，涨幅介于0.18%和0.87%；香港、上海和深圳则出现下滑，跌幅介于0.35%至0.86%。

新加坡股市全场成交量10亿股，总成交额13亿6000万元。上升股251只，下跌股256只。

成份股丰益国际涨幅最大 扬子江船业跌幅最大

成份股方面，20只上扬，九只下跌，一只持平。

涨幅最大的是丰益国际（Ｗilmar International）和新翔集团（SATS），分别上涨2.66%和2.61%，收报3.09元和3.14元。

跌幅最大的是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）和DFI零售集团 ，前者下跌4.03%，收报2.62元；后者下跌2.09%，收报1.87美元。

个股消息方面，速美建筑集团（Soilbuild Construction Group）截至6月底上半年净利从去年同期的140万元，猛增至740万元。集团将派发每股0.1分的中期股息，派息日为9月13日。集团营收同比增长19.5%至1亿5390万元。集团股价大涨5.13%，报8.2分。

扬子江金融控股（Yangzijiang Financial Holding）上半年净利减少34%，至1亿零740万元，每股盈利3.04分，不及去年同期的4.39分。集团截至6月底的上半年总营收减少22%至1亿6140万元。公司闭市股价维持在0.35元。

中国航油（China Aviation Oil）上半年净利大涨114.84%至4240万美元（约5578万新元），营收增长20.05%至75亿3550万美元。每股盈利为 0.0493美元。公司闭市报0.88元，跌0.57%。

益资源（First Resources）上半年净利大涨45.4%至1亿零390万美元，营收增长1.9%至4亿5720万美元。公司将派发每股3.5分的中期股息。公司闭市报1.39元，涨0.73%。

福根集团（Frencken Group）上半年净利大涨50.3%至1810万元，营收增长6.2%至3亿7270万元。集团闭市股价维持在1.39元。

凯帆药剂国际（Hyphens Pharma）上半年净利达540万元，高于去年同期的360万元；营收增长33.4%至9960万元。集团闭市股价维持在0.275元。

仁恒置地（Yanlord Land）上半年净亏损4亿8600万元人民币（约8970万新元），去年同期则为净利10亿9530万人民币；营收则增长35%至200亿人元民币。集团闭市股价维持在0.43元。

永泰地产有限公司（Wing Tai Properties Limited）发布盈利预警，预计集团在截至6月底的上半年将出现13亿港元（约2亿1900万新元）至14亿港元的净亏损，而去年同期则亏损3亿7420万港元。集团闭市报1.23元，跌1.6%。