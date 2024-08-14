城市发展上半年营收降四成 净利增32％至8780万元

受集团资本再循环中脱售资产所带来的收益支撑，城市发展（CDL）今年上半年扣除税务和少数股东利益后净利（PATMI）同比增长32％至8780万元。每股盈利从去年同期的6.6分增至9.2分。

城市发展星期三（8月14日）开盘前公布截至今年6月底的上半年业绩。董事会9月3日派发每股2分的特别中期股息。

集团上半年营收同比减少42.2％，至16亿元，远低于去年同期的27亿元。这主要是因为去年同期包括星水嘉园（Piermont Grand）带来的10亿元贡献，该执行共管公寓（EC）项目于去年1月取得临时入伙准证（TOP）。

投资物业和酒店运营部门上半年营收分别增长21.3％和10.8％。受集团新收购的布里斯班中央索菲特（Sofitel Brisbane Central）酒店和巴黎歌剧院希尔顿酒店（Hilton Paris Opéra）带动，多数地区的客房平均收入（RevPAR）取得增长。

集团税前盈利为1亿5540万元，主要因为融资成本升高和房地产开发业务净利减少。截至6月底，集团资本状况保持稳健，现金储备17亿元，现金和未提取的承诺银行贷款总额为37亿元。

大规模收购推高负债率

城市发展集团首席执行长郭益智在业绩发布会上说，由于集团展开大规模收购，净资产负债率（net gearing ratio）过去六个月升至69％。在2023财年，这个比率为61%。

集团计划降低负债率，但需要一些时间。如果一切顺利，预计到明年底，该比率能回到50%高端。不过，郭益智表示，这取决于很多因素，包括集团是否进行其他收购。

在新加坡，集团与其合资公司上半年共售出588个住宅单位，总销售额为12亿元，主要由执行共管公寓项目昱丰嘉园（Lumina Grand）带动。展望下半年，集团将推出两个新私宅项目誉岭峰（Union Square Residences）和景林嘉园（Norwood Grand）。

郭益智说，集团盈利能力受较高融资成本严重影响，只要利率保持高位，就会给业务带来巨大压力。过去几年，集团在学生宿舍等经常性收入资产注入投资，许多资产表现良好，但在高利率环境下，难以应付融资成本。不过，美国联邦储备局预计9月减息，集团有望看到利率缓和初步迹象，减轻业务压力。

城市发展股价收报5.21元，跌0.19％。