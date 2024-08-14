新科工程上半年净利和营收双位数增长

三大业务皆表现良好，新科工程上半年营收和净利都取得双位数增长。

新科工程星期三（8月14日）开市前发布截至今年6月底的上半年业绩，显示集团净利同比增加19.9％至3亿3650万元，每股盈利也相应增加到10.8分。

集团董事会批准派发每股4分的第二次中期股息，派息日为9月5日。集团上半年每股派息8分，与去年同期一样。

得益于三大业务的贡献均有增长，集团上半年营收55亿2000万元，比去年同期增加了14％。上半年的息税前盈利（EBIT）增加18％至5亿2300万元。

新科工程总裁兼首席执行官钟思峰在业绩发布会上说：“与去年上半年相比，今年上半年集团的营收和净利都实现了双位数增长，反映我们在执行集团的增长策略过程中，各项业务都有强劲表现。”

商业宇航业务上半年营收增长20％至22亿3000万元，息税前盈利增长7％至1亿9000万元。国防与公共安全业务的营收增长12％至23亿7000万元，息税前盈利增长8％至3亿2400万元。这两项业务各占集团营收40％和43％。

城市解决方案与卫星通信业务上半年营收9亿1800万元，同比增加3％。这项业务在上半年取得息税前盈利900万元，去年同期则亏损3400万元。

钟思峰指出，如果不包括飞机销售比去年同期减少的影响，商业宇航业务上半年的息税前盈利实则增长了13％。

国际国防业务争取到2亿元合同

另外，他透露，集团的国际国防业务进展稳定，今年上半年已争取到2亿元合同，去年全年签下的合同一共3亿元。

如果没有预料之外的情况发生，钟思峰也预期，城市解决方案与卫星通信业务今年全年的表现将优于去年。

整体来说，集团在上半年获得了61亿元新合同，其中包括第一季度宣布的30亿元新合同，和第二季获得的31亿元新合同。截至上半年，集团的总订单额为279亿元，预计在今年接下来的几个月里将交付大约49亿元订单。

钟思峰说：“尽管营运环境持续面临挑战，但我们在宇航、智慧城市、国防与公共安全等领域看到机遇。在强劲订单的支撑下，我们有信心实现长期可持续的增长。”

新科工程星期三闭市报4.37元，涨9分或2.1％。