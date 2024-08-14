康福德高上半年净利大涨21.4％ 新捷运下滑3.1％

康福德高上半年净利同比大涨21.4％至9530万元，公司已连续五个季度实现盈利同比增长。新捷运上半年净利则下滑3.1％至3370万元。

康福德高（ComfortDelGro）星期三（8月14日）闭市后发布的业绩显示，公司在截至今年6月底的上半年中，每股盈利（EPS）同比增长21.4％至4.4分。营收同比增长13.7％至21亿2000万元。

德士和私召车利润同比大增44.6％

除去非经常性项目，公司公共交通部门的营业利润增长5.6％；德士和私召车部门的营业利润较去年同期大增44.6％。海外营收贡献从去年同期的41.8％增至46.3％。

公司在第二季的营收同比增长16.4％至11亿1000万元，扣除税务和少数股东利益后净利（PATMI）同比增长19.7％，达到5470万元。

公司建议派发每股3.52分的中期股息，高于去年同期的2.9分，股息派发率为80％。

另一方面，新捷运（SBS Transit）在星期二发布的业绩显示，公司上半年的净利同比下滑3.1％至3370万元；每股盈利为10.79分，而去年同期为11.15分。

得益于地铁客运量和平均票价的上升，以及年度巴士服务费的调整，营收较去年同期增长5％至7亿8135万元；息税折摊前盈利（EBITDA）滑落6.4％至7796万元。

公司宣布派发每股5.58分的免税中期股息，跟去年同期一样，股息派发率为51.7％。

公司营运成本增加 造成净利下滑

上半年，公司营运成本增加了5.4％至7亿4670万元，主要是维修和保养费用、场地费用和其他运营费用上升，燃料和电力成本也持续上涨。这些因素导致公司上半年净利下滑。

展望未来，公司预计地铁运营收入将随客运量的稳步增长而增长。由于裕廊西巴士配套将在8月底到期，巴士运营收入预计将下降。不过，公司已成功再度获得实里达巴士配套的经营权。这份为期五年的合同将于明年3月生效，并可根据表现延长两至五年。

康福德高和新捷运股价在周三分别收于1.4元与2.47元，前者股价无变动，后者起0.82％。