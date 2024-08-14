脱售资产加上不利汇率 凯德投资上半年净利跌6%

受脱售资产后相关贡献减少，以及不利外汇汇率等因素影响，凯德投资上半年的房地产投资业务表现疲弱，进而导致集团上半年净利，同比减少6％至3亿3100万元，每股盈利也相应减少至6.5分。

凯德投资（CapitaLand Investment）星期三（8月14日）公布截至6月底的上半财年业绩。

尽管收费相关业务（FRB）收入同比增长8％至5亿6100万元，但仍无法抵消房地产投资业务（REIB）的下跌。集团上半年的营收微增1%，至13亿6500万元。

房地产投资业务营收下跌2.3%至9亿1100万元，主要是因为少了在中国、澳大利亚、法国、印度和新加坡已脱售资产的贡献，以及美国企业租赁需求较低。

集团在新加坡和印度的净房地产收入（NPI）都取得增长，但中国和其他市场前景表现不一。

整体来说，中国消费者和投资者的情绪仍谨慎，无论是零售、新经济（商业园、工业、物流、数据中心和自助仓储）或办公楼领域，租金调升率都是负数。

建立平衡投资组合 减低中国市场曝险

凯德投资集团首席执行官李志勤在业绩说明会上说，集团今年致力于建立一个平衡与多元化的投资组合。他说：“任何一个新加坡以外的市场，不会占资本配置超过20%。”

他也说，集团将通过积极的资本再循环和所得收益，扩大在市场的影响力和能力。初期的主力市场会是中国以外的亚太市场，在亚太区站稳脚步后，再发展欧洲和美国市场。

凯德投资集团首席运营官林卓斌也指出，减低凯德在中国的财务曝险，积极拓展比重偏低市场的重要性。集团放眼具潜力的日本住宿和数据中心领域。

今年迄今共循环17亿元资产

为达到轻资产转型以及多元化策略，今年迄今，凯德投资共循环17亿元资产，美国和中国资产占约11亿元，其中八个美国资产以8亿3100万元脱售。凯德未透露脱售资产溢价，集团首席财务官谭伟心指出，它们都以高于账面价值脱售。

凯德投资称，有望在今年实现30亿元资产脱售目标，当中10亿元是中国资产，会着重人民币资产的再循环和资本重整。

集团星期二（13日）宣布，完成第六期在岸人民币基金首轮融资，筹集12亿元人民币（约2亿2200万新元），投资于中国的商业园。集团也将以14亿元人民币将腾飞苏州创新园（Ascendas iHub Suzhou）作为种子资产出售给这个基金。凯德投资将继续管理项目，获取经常收费收入。

当被问及每股12分股息能否持续时，谭伟心说，运营现金流强劲，可应付派发12分至18分的股息。集团不派发中期股息，只派发年终股息。

董事会人事调动

杠杆率方面，凯德投资的净负债股本比是0.59倍，平均债务到期是2.8年。

凯德投资闭市后也宣布董事会调动。从9月1日起，原任非执行独立董事的林明亮，将改任非执行非独立董事，并兼任审计委员会成员，他同时卸下提名委员会主席和成员职务。林颖坚将接替林明亮，担任提名委员会主席。

同时是贸工部常任秘书（政策）的林明亮将于9月1日卸任，于10月1日加入淡马锡。

凯德股票星期三闭市下跌1.58%，至2.49元。