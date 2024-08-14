云顶新加坡上半年净利增29％至3亿5700万元

云顶新加坡（Genting Singapore）今年上半年净利同比增加29％至3亿5700万元，每股盈利（EPS）为2.95分，高于去年同期的2.29分。

公司星期三（8月14日）闭市后发布截至今年6月底的上半年业绩显示，上半年集团营收为13亿5578万元，较去年同期高出25％；经调整的息税折摊前盈利（EBITDA）同比增长26％至5亿7080万元。

细分来看，游戏营收增长了28％至9亿5761万元，非游戏营收同比增长19％至3亿9790万元。

同时，地缘政治的不利因素、高昂的运输和住宿成本削弱了今年第二季的增长。第二季经调整的EBITDA较上一季低，为2亿零130万元，主要是季节性因素、从贵宾客户处获取的利润低于第一季，以及硬石酒店（Hard Rock Hotel）因翻新和品牌重塑而关闭。

公司指出，圣淘沙名胜世界（Resorts World Sentosa）预计在下半年，推出四项具有全球影响力的大型知识产权合作项目，包括《神偷奶爸4》的Mega Minions、世界冒险游戏“原神”（Genshin Impact）主题活动、奈飞（Netflix）打造的韩剧《Sweet Home》，以及《哈利波特：魔法幻境》，预计这些差异化的活动和项目将提高圣淘沙名胜世界的游客人数和消费。

另外，其小小兵乐园（Minion Land）、新加坡海洋馆（Singapore Oceanarium）和Central Lifestyle Connector等项目的建设仍在进行中，预计将按原计划在明年初开始试营业。

公司股价闭市收于0.815元，起1.88％。