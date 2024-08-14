星和上半年净利增7.1％至8210万元

电信公司星和（StarHub）截至6月底上半年集团净利同比增加7.1％，报8210万元；上半年集团营收同比则持平于11亿零490万元。

上半年每股盈利4.5分。截至6月底的每股净资产值为33.6分。

星和将在9月6日派发每股3分的中期股息，高于去年同期的2.5分。股票注册截止日期是8月22日。它维持全年服务营收至少增长1％至3％和全年股息至少6.0分的预测。

若不包括今年2月完成脱售的网安公司D’Crypt，星和上半年净利同比增加8.7％至8330万元，服务营收增加2.4％至9亿3920万元，总营收增加1.0％至10亿9650万元。

星和总裁尼吉尔·艾彭（Nikhil Eapen）星期三（8月14日）发布业绩时说：“在竞争剧烈的市场环境下，我们于2024财年上半年继续取得盈利增长。”

对于业务的无机增长和本地市场整合（如业者合并），尼吉尔·艾彭在发布会上受询时指出，星和正专注于通过收购企业业务来扩大规模、进入新市场并获取新能力，且不排除进行海外收购的可能性。对于新加坡市场的整合，他认为这是迟早的事，并重申星和已为此做好准备，公司拥有丰富的收购经验、出色的执行能力、低负债率和充足的“火力”。

净利和服务营收增 由企业业务贡献推动

星和上半年的净利和服务营收增加，主要是企业业务的贡献推动。流动电信、宽带和娱乐业务的服务营收同比皆下跌：流动电信跌4.3％至2亿8970万元；宽带跌1.4％至1亿2290万元；娱乐跌3.9％至1亿零940万元。后付订户的用户平均收入（ARPU）在第二季已进一步跌至30元。

星和的企业业务依然是最大而且稳健增长的业务，上半年营收同比增加10.8％至4亿1730万元，因为托管服务和网络安全服务分别强劲增长33.9％和29.0％。

星和星期三股价闭市报1.29元，上涨0.78%。