清洁能源公司 盼与本土大企业携手闯海外

中小型企业，顾名思义，规模较小、资源有限，在许多方面都依赖企业家的决策力、眼光和创新精神。如果能获得大型企业的适度支持，这些企业把触角伸到海外市场的机会也会相对增加。

清节源（Clean Kinetics ）的工程与技术总监李其徽（43岁）在接受《联合早报》访问时，就这样感慨道。他认为，本地大型企业可以为本地中小企业提供更大的助力，尤其是向海外市场扩张之时。

清节源主要提供天阳能板解决方案。李其徽是公司三个创始人之一，他进一步解释说：“本地企业在开拓海外市场时，往往是单打独斗，而不是通过合作的方式共同进军市场。”

希望大企业不忽略本土公司

根据过往的经验，李其徽观察到海外的大企业，例如中国、日本和韩国等，若在海外标得工程，往往会聘雇自己国内公司当主承包商，但我国的大公司在海外进行工程时，就未必会带上本土公司一同打拼，中小企业也因此失去一些拓展海外市场的机会。

李其徽说：“前提是新加坡的大企业不要小看自己国内的小公司，如果海外项目有合作机会，就应该考虑跟新加坡公司合作。”

清节源成立于2021年7月，专注于提供太阳能板铺设、测试、储电、维护及太阳能汽车充电解决方案。李其徽与另外两名合作伙伴以10万元创立公司，第一年取得30万元的营收，如今已增长30倍，达到1000万元。

念机械工程的李其徽，在大学时因为对金融业有兴趣，而报考特许金融分析师资格，因此，一毕业就有两份工作要约，一份是工程业，一份在金融业。

他说：“我选择了加入瑞士信贷银行的管理级人员培训计划，因为薪水高一倍。”

之后，他也曾任职美国银行衍生产品交易员、以及在阿布扎比王族旗下的投资公司工作了四年。大学毕业兜兜转转六七年后，他最终回归家族生意。

李其徽的家族早在缅甸做机电工程生意。2011年，他随父亲访问缅甸时，察觉到当地局势正在转变，认为该国在东南亚国家中具有投资潜力，于是常驻缅甸负责家族生意。然而，冠病疫情迫使他撤离缅甸。

他说：“本以为等疫情消退后可以再回到缅甸，但当地政局发生突变，我过去10年的努力也化为乌有，业务无法经营，资金也没有办法撤出。”

缅甸的经历让他认识到，企业可以应对金融和市场风险，但政治风险却是不可控的，这种风险无法通过自身努力克服。

2021年，新加坡政府刚好提出2030年绿色发展蓝图，并大力推广，这促使李其徽与合作伙伴决定进军再生能源这个领域发展。（特约摄影陈来福摄）

“这次经历让我明白，不能安于现状，必须做好最坏的打算。同时，我也意识到，经营企业必须承担一定的政治风险，否则中小企业难以走出国门。”

在对抗冠病期间，全世界的步伐都缓慢下来，也给李其徽提供思考的空间。2021年，新加坡政府刚好提出2030年绿色发展蓝图，并大力推广，这促使李其徽与合作伙伴决定进军再生能源这个领域发展。

虽然我国在那之前已经有光伏项目，但技术还不够成熟，价格也相对高。他与伙伴花了五个月的时间去了解这个市场，并在确定公司的定位后正式成立清节源。

与许多起步公司一样，公司一开始也面临诸多挑战。由于再生能源是个新兴行业，加上公司刚起步，李其徽与团队必须先累积工程经验。他于是从最简单和低价值的太阳能板铺设工作做起。为了能获得项目，公司也只能通过价格来竞争。

后来，公司获得ERA产业的大巴窑办公楼太阳能板铺设项目。能接下老行家拒绝的项目，让团队又惊又喜。但也因为是公司唯一的订单，全体员工全力以赴，赢得良好口碑。在客户的推荐下，公司的项目逐渐增多。

拟投资太阳能板回收再循环

李其徽说，这一行的入行门槛很低，而新加坡又是个开放市场，企业不会受到保护。如果要走得长远，就必须往海外发展。他预测，再过两三年，新加坡的太阳能市场将趋于饱和，因此公司计划投资太阳能板回收和再循环。

“我们希望能做一条龙服务，从设计到以后的回收和再循环，完全满足整个价值链的要求，这也会是我们的另一个卖点。”

凭借曾在中东工作的经验，也借助与家族企业在中东的业务合作，清节源已经成功进入中东市场，并在阿布扎比和卡塔尔等地完成了项目。目前，中东市场业务占公司业务的20%。