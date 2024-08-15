律所大步跟着科技走 效率和安全不落人后

科技为律师事务所的工作带来了必要的进步，但也带来了挑战。

在过去的几十年里，科技赋能已经渗透到各个行业。尽管法律行业在专业服务、管理制度，以及业务模式等方面经历了巨大的变革，但科技应用仍处于即将迎来爆发的阶段。面对当前客户需求的变化和法律执业主体的多元化，传统律所必须加快科技的应用步伐，并积极探索新应用场景的潜力。

德尊律师事务所（Drew & Napier）首席科技官拉克戈笆拉尼（Rakesh Kirpalani）在接受《联合早报》访问时说，科技的应用在律所中主要体现在提升生产力和安全性上。

他说：“对我们而言，关键始终是如何利用科技来改进和优化工作流程，而不是让我们的工作流程去适应科技。我们DrewTech团队的律师在利用科技协助客户搜集证据、管理数据和处理其他日常业务方面，拥有丰富的经验。”

此前，德尊一名客户的员工被顾客指控行为不当，但该员工坚决否认指控。为平息各方担忧，客户聘请了DrewTech团队对员工的个人设备进行取证分析。DrewTech团队能够高效、迅速、有效地在客户处提取和过滤上述个人设备中的内容，同时保持员工个人数据的隐私，从而使问题得到解决，并不会产生过多争执。

科技为律所工作 带来进步与挑战

科技为律所的工作带来了必要的进步，同时带来了挑战。拉克戈笆拉尼说：“由于我们对客户的（数据安全保护）义务，安全问题是我们面临的首要挑战，这也是我们持续关注的重点。另一大挑战在于如何帮助对科技不太熟悉的律师和员工，让他们更有效地使用现有工具。改变长期形成的工作习惯，往往并不容易。”

拉克戈笆拉尼在德尊律所中不仅是首席科技官，为公司的科技计划设定总体发展方向，他的日常工作也须要处理一般律师所要做的所有事情。

他说：“我在法律职业生涯初期就发现，许多律师并不理解如何将科技有效应用于法律工作上，而我对此有较深的认识。当我们律所的管理层了解到我有这方面的能力后，便让我协助推进事务所的科技项目。生成式人工智能（AI）正在对包括法律在内的许多行业产生影响，但这一进程仍在探索中，可靠性也在测试中。”