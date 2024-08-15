亚洲人工智能节多项活动 增强中小企业创新力与优势

新加坡中小企业商会（ASME）宣布举办“亚洲人工智能节”（AI Festival Asia 2025），来帮助中小企业取得优势，采用人工智能进行创新。

亚洲人工智能节在2024年8月至2025年1月举行。由Straits Interactive公司主办、新加坡中小企业商会协办的首届“全国人工智能提示设计挑战赛”（National AI Prompt Design Challenge），成为亚洲人工智能节最先开始的活动，即日起接受报名。

这个挑战赛是亚洲人工智能节三大组成部分之一，另两部分是中小企业人工智能大会（SME AI conference）和数码与人工智能商贸展（Digi-AI tradeshow）。

新加坡中小企业商会与Straits Interactive公司星期一（8月12日）发布联合文告说：“商会和它的合作伙伴旨在推动采用生成式人工智能（Generative AI）来装备中小企业，并帮助它们发挥潜力，缩小大公司与小公司之间的技术差距。如果战略性地使用，生成式人工智能可以帮助创造公平的竞争环境。”

除了中小企业和商家之外，挑战赛还向行业协会和商会开放，鼓励它们的秘书处探索人工智能增强解决方案，为会员创造新的价值领域。挑战赛的其他组别包括“自由职业者、教练、顾问、培训师和专业服务提供商”、“法律与合规”，以及“学习与发展”。

这个挑战赛获得合作伙伴网络的支持，包括人工智能验证基金会（AI Verify Foundation）、资讯通信媒体发展局（IMDA）和新大专业进修学院（SMU Academy）。

欲知“全国人工智能提示设计挑战赛”详情，可上网查看。