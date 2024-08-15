新电信首季净利同比大涨42.9%至6.9亿元

在净特殊收益的提振下，新电信（Singtel）首季净利同比大涨42.9%至6亿9000万元。

新电信星期四（8月15日）发布截至今年6月底的本财年首季业务报告。新电信第一季取得8800万元的特殊收益，去年同期出现8800万元的净特殊亏损。

本财年的净特殊收益包括集团把在Airtel持有的有效股权从28.9%稀释至28.7%，联号公司菲律宾环球电讯公司（Globe）出售电讯塔，以及Airtel股份获得的净特殊收益。

与此同时，集团首季基本净利上升5.4%至6亿零300万元。若以固定货币汇率计算，这个季度的基本净利增长8.7%。

集团首季营运收入下跌2.1%至34亿1300万元，主要是少了网络安全公司Trustwave带来的贡献。今年1月，新电信完成对Trustwave的股权脱售，所有股权都转让给MC2 Titanium。

集团也指出，印度尼西亚电信公司（Telkomsel）和Airtel带来的盈利贡献有所减少。其中，非洲货币显著贬值，导致Airtel的税后贡献受货币转换损失的冲击。

与此同时，印尼流动电信公司的盈利贡献也受印尼盾贬值7%的影响，以及新电信在该公司的股权从35%降至30.1％。

不过，泰国联号亿旺资讯服务公司（AIS）和菲律宾环球电讯公司的税后贡献强劲，分别上升13.2%和22.4%。至于新加坡业务，在物联网连接和漫游市场增长的带动下，本地手机服务营收增加6.8%。

新澳核心业务改善

新电信总裁袁坤满在文告中指出，新加坡和澳大利亚的核心业务都有所改善，以及增长引擎展现良好势头，促使集团开年业绩强劲。这有助于缓解集团在非洲面对的显著的汇率风险，以及区域联营公司贡献更低带来的影响。

展望未来，袁坤满说：“尽管宏观经济环境似乎更具挑战，但我们依旧对市场中的增长机遇持乐观态度，并且凭借我们的资源和能力，以良好姿态去把握这些机遇。”

集团的首季财务开支有所提高，同比上升47.3%至7700万元。

新电信股价星期四上升3.78%，报3.02元。