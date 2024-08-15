7月私宅销量环比增150% 30个新单位售价少于100万元

新加坡发展商7月推出的私宅单位环比暴增422%，销售量也环比增加150%，但这是因为6月新私宅单位量和销售量如往年，照旧因学校假期而偏低，且今年7月的表现同比较差，所以本次增长并不令分析师感到意外。

市区重建局星期四（8月15日）发布的最新数据显示，不包括执行共管公寓（EC）在内，私宅发展商在7月共推出616个单位，售出571个单位，远高于6月新推出的118个单位和售出的228个单位。

以地区分布来看，代表大众化私宅的中央区以外（OCR）地区有最多新单位推出，共615个，销售量也是7月之首，共售出444个单位。

核心中央区（CCR）只有一个高档私宅推出，当月的私宅销售量为21个单位，是各地区中最低的。

代表中档私宅的其他中央区（RCR）则没有新单位推出，销售量为106个单位。

世邦魏理仕东南亚研究部主管宋明蔚指出，虽然私宅销量随着6月学校假期的结束而增长，但同比来说，仍是2014年以来7月份的最低私宅销量，且不达7月份过去五年历史平均销量（1223个单位）的一半。

她也说，买家对私宅的价格似乎更敏感，尤其是近几次新项目的销售，表现出买家对价格较低单位的偏好。

世邦魏理仕研究数据显示，本月以低于100万元价格售出的新单位达30个，以100万元至150万元价格售出的新单位则有196个。

ERA产业总裁朱泳强也说，在7月，今年首次有低于100万元的私宅单位售出。在当月开售的两大项目中，Kassia的大部分一卧房单位价格就低于100万元，水岸华庭（Sora）售出的70%单位均为一至二卧房，价格低于150万元。

恰逢“鬼月” 8月私宅市场料表现平淡

展望未来，朱泳强说，恰逢农历七月“鬼月”，8月份私宅市场将表现平淡，新推出的单位也会较少。

大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究官麦俊荣也指出，发展商正努力在推出新项目之前，清空已开售项目中的“存货”，且提高了给经纪的佣金和现金激励。部分私宅项目的销售佣金可高达5%。

尽管美国联邦储备局降息在即，麦俊荣认为，除非降息程度超过50基点，否则很难对本地私宅市场产生影响，因为目前本地银行房贷利率已很低。除非买家借贷成本能大幅减少，不然私宅销量不会显著增多。