美通胀如预期 亚太股市承接涨势海指起0.9%

美国通货膨胀数据符合预期，市场对减息抱更大希望，美国隔夜涨势推动亚太股市星期四（8月15日）多数收高。新加坡海峡时报指数连涨三日，闭市上行0.9%或29.45点，收报3315.73点。

泰源技术分析培训主管王彬妮接受《联合早报》访问时说，海指目前的水平跟8月5日股市大跌当天的高位相近，以技术层面来看，目前这个是阻力水平，因此海指会有所回调。

她认为，接下来美国的经济数据，例如零售销售，需要投资者留意，因为海指接下来的走势取决于美国市场对经济数据的反应。

辉立证券理财顾问李学聪受访时说：“美国联邦储备局在加息后，总体上实现了经济软着陆，现在即将降息，因此市场的气氛看涨。不过，如果利率维持不减，又或削减幅度不达预期，市场短期内还是有回调的可能。”

至于美国科技股的走势，李学聪认为，虽然科技股已经超值，全球资金仍然流向科技股，因此看涨势头不会在近期逆转。

王彬妮也说，纳斯达克指数从早前的大跌直至近期的回弹，股价已有30%至50%的差距，因此趁低抄底的套利活动会导致科技股股价波动。

她说：“如果美联储减息幅度不大，利率仍然维持高位，投资者购买科技股仍有利可图。”

其他亚太股市， 除了香港和台湾下跌外，其他都以上升盘闭市。香港闭市小跌0.02%，台湾则跌0.60%。

上海股市闭市上涨0.94%，领涨亚太股市，韩国起0.88%，深圳走高0.82%，日本股市的升幅达0.78%，澳大利亚股市则上涨0.17%。

本地股市全天的交易量达10亿3000万股，交易额12亿8000万元，上升股314只，下跌股263只。

30只成份股涨多跌少；一共21只股价上扬，七只下跌，两只持平。

成份股的涨幅介于0.36%至4.35%。 新科工程（ST Engineering）领涨成份股，闭市收报4.56元。

跌幅最大的成份股是城市发展（City Developments），闭市滑落3.07%至5.05元。其它下跌股的跌幅介于0.75%至1.41%。

个股消息方面，新加坡航空（SIA）闭市后公布营运数据，新航7月整体载客率同比跌4.3个百分点至84.7％，虽然客运量或客运公里数（revenue passenger-km）同比增加6.5％，但客运能力（可用座位里数，available seat-km）同比增幅高达11.8％。其中东亚航线地区载客率（passenger load factor）猛跌至76.9%，同比跌了5.3个百分点。公司股价闭市上涨2%至6.12元。

日式料理餐饮公司RE&S 料今年10月22日除牌

日式料理餐饮公司RE&S盘后宣布，Relish Investment以协议安排的方式收购公司股权一事，已在协议安排会议上获得多数股东赞成而通过协议。完成交易后，公司预计在今年10月22日除牌。公司开盘前要求暂停交易，星期三闭市价为0.36元。

百利宫房地产投资信托（Paragon REIT）宣布已完成铁道广场（The Rail Mall）的脱售。脱售所得净资金将用于偿还与铁道广场相关的未偿还债务，所剩资金将全部用于派发每单位1.85分的特别派息。加上上半年2.32分的每单位派息，今年迄今的每股派息额达4.17分。信托股价闭市上扬0.58%至0.87元。

大华继显（UOB Kay Hian）闭市后公布上半年的净利猛增64%，从去年同期的6932万元，上升至1亿1391万元，每股盈利从7.83分增加至12.64分。公司股价闭市下跌1.46%至1.35元。