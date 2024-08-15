Grab次季净亏7000万元 同比缩减61%仍低于预期

召车应用与送餐服务商Grab控股公司（Grab Holdings Limited）的季度亏损继续减少，集团第二季净亏5300万美元（7000万新元），同比缩减了61％，但仍不如预期。根据彭博社调查，分析师平均预期Grab第二季净亏4340万美元。

Grab第二季营收同比扬升17％至6亿6400万美元，但低于市场预期的6亿7690万美元。这个营收增幅是Grab上市以来最低，相比三年前增长率可达三位数，显示私召车应用与送餐服务业务表现疲软，导致Grab股价星期四（8月15日）盘前一度大跌超过10％，《联合早报》星期四晚上10时截稿时报3.12美元，跌6.1％。

Grab是东南亚最大的召车应用与送餐服务业者，它试图证明大刀阔斧的成本削减举措正在取得成效。同时它面对GoTo集团在东南亚市场的强力竞争，影响服务价格和利润。

市场观察者指出，投资者关注截至9月底的季度业绩，因为夏季旅游业的缘故，这一季业绩通常比较强劲。尽管Grab尚未设定取得净利的具体时间表，这是它向投资者证明它能赚钱的下一个里程碑。

这家在美国纳斯达克上市的公司星期四于美国开盘前发布截至6月底的业绩并指出，所有业务的营收都取得增长。若不包括汇率变动影响，第二季营收增幅是23％。

集团第二季取得6400万美元经调整息税折摊前盈利（adjusted EBITDA），基本符合彭博社调查的平均预期。一年前同季，它蒙受1700万美元的经调整息税折摊前亏损。

Grab在第二季业绩报告中维持之前的全年预测：全年营收将达27亿美元至27亿5000万美元，增长14％至17％；经调整息税折摊前盈利将达2亿5000万美元至2亿7000万美元。

它也预期全年取得正面的经调整自由现金流。

也在美国上市的本地科技公司冬海（Sea Limited），在星期二盘前发布业绩。它第二季营收增长23％至38亿美元，表现优于预期，并且从第一季的净亏转为净利7990万美元，因旗下电商虾皮（Shopee）转亏为盈。虾皮在东南亚面对TikTok和Lazada等的强力竞争。但集团发布业绩时把虾皮的全年销售额增长率预测，上调至25％左右。

冬海股价在业绩发布以来，到星期四晚上10时《联合早报》截稿时，累计上涨19％至79.35美元。