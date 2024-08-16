亚洲供应链形势改变 中国渐与美日脱钩

亚洲供应链形势在经历改变，中国正逐步与美国和日本脱钩，而越南和印度尼西亚出口则显著提升。

亚洲慈善组织韩礼士基金会（Hinrich Foundation）日前发布报告指出，在中美贸易战、冠病疫情，以及对俄罗斯的制裁下，亚洲供应链形势在改变。这项报告主要比较了2018年和2022年不同市场中间商品（Intermediate Goods）进出口的数据。

报告指出，全球中间商品贸易四年间每年平均增长6%，去全球化和国际供应链网络回缩的说法仍为时过早。

亚洲内供应链的形势正经历重大转变，其中美国和日本与中国逐渐脱钩，中国在美国中间商品总进口量的占比从2018年的18.5%，降至2022年的14.1%，并在2023年上半年跌至11.4%。中国在日本的进口量占比也从26.5%降至24%。而中国从美国进口的中间产品总量占比也在减少，从8.4%降至7.5%。

相反的，中国的中间商品在其他市场进口量有所增加。其中，以中国在德国和英国中间商品进口中的份额增长最多。德国从2018年的11.1%增至2022年的15.9%，这一增长主要由电子产品、机械和化工投入品推动。其次是巴西和澳大利亚。

此外，15大中国中间商品进口市场中，不同市场总进口量占比有变化。其中台湾从2018年的12.2%上涨至2022年的14.0%，增长最多。尽管地缘政治紧张局势升级，中国对台湾投入品市场的依赖却增加，部分原因是冠病期间中国对先进半导体产品需求增加。台湾生产全球超过60%的半导体以及90%以上先进半导体。

韩国则从12.7%跌至10.0%，下跌最多。新加坡也从2018年的3.6%下跌至2022年的3.5%，降低0.1个百分点。

越南中间商品出口增长最多

相对其他区域，亚太地区是唯一一个区域采购增加区域，从2018年到2022年，区域内部采购占总进口的份额，从59.7%微增至60.6%。

报告也指出，越南和印度尼西亚在2018年至2022年间的中间商品出口增长最多，分别为12.8%和10.4%，远超亚太市场5.9%的平均值。相比之下，日本和新西兰增长最低，分别为0.8%和2.4%。这证实了最近外国直接投资流入亚洲的趋势。

韩礼士基金会国际贸易研究主任叶雋暐说，在中美和两岸地缘政治紧张局势下，最容易受到干扰和短缺影响的行业是那些供应链较长的行业，尤其是科技、化工和关键矿物领域。

全球供应链重组 亚洲企业和投资者机会或增加

他也补充，政策制定者、经济学家和企业的普遍共识是，中美贸易将在关键领域继续脱钩。日本的政策制定者也在努力使供应链减少对中国的依赖。他建议新加坡企业密切关注这些发展在亚太地区的影响。不过，在全球供应链重组中，亚洲企业和投资者的机会依然存在，并可能增加。

新加坡工商联合总会首席政策官穆萨（Musa Fazal）分析指出，在中台和中美地缘政治的紧张局势下，也考虑到可持续发展和数码化议程，企业应保持关注最新的发展，并灵活应对。此外，他们还必须能让供应来源和市场更多样化，并能利用新加坡的贸易协定网络以降低风险，以及建立长期的供应链韧性。