新成立未来经济咨询委员会 将为新加坡下阶段经济增长和转型寻方向

我国新成立的未来经济咨询委员会（Future Economy Advisory Panel，简称FEAP）将提供专家建议，支持新加坡下一阶段的经济增长和转型，继续为国人创造良好就业机会，改善国人的生活。

贸工部星期四（8月15日）发文告指出，未来经济咨询委员会由副总理王瑞杰领导，星期四召开了第一次会议。委员会有21名成员，包括副总理兼贸工部长颜金勇和各界代表。

文告说，随着未来经济委员会（Future Economy Council）第三届任期在2023年结束，接下来将由未来经济咨询委员会提供专家建议，以支持新加坡下一阶段的经济增长和转型。

去年3月成立的未来经济咨询委员会将以未来经济委员会的工作为基础，找出新加坡具有竞争力和可以创建能力的新增长领域，并就行业趋势、新出现的机遇和挑战，向政府提供看法和建议。

王瑞杰说：“未来经济咨询委员会旨在确认新加坡在哪些新增长领域，可以建立具备全球竞争力的生态体系，进而引导我们在研发和国人终身学习方面的投资，并在新加坡内外部建立更深层次的合作。

“在竞争更激烈的地缘政治环境中，未来经济咨询委员会将为政府提供宝贵意见，以应付瞬息万变的科技和市场变化。我们的目标是继续为新加坡人创造良好的就业机会，改善人们的生活。”

王瑞杰：下阶段产业转型须善用我国科技优势解难题

王瑞杰星期四晚在职场社交平台LinkedIn贴文说，下一阶段的产业转型，必须充分利用我国在科学和科技方面的优势，通过创新来解决现实世界的问题。为了提高竞争力，企业也必须学会合作和相互学习。

他同时向未来经济委员会过去几年的努力表达感谢。王瑞杰说：“在这期间，新加坡经济的增值增长和劳动生产力增长，表现优于大多数其他小型经济体。重要的是，这也为国人带来了更高的薪资和更好的生活。”

未来经济委员会于2017年成立，目标是将我国发展成一个充满活力和开放的经济、壮大企业，并帮助国人掌握技能，以抓紧未来经济的发展机遇。

过去七年，未来经济委员会监督23个产业转型蓝图（ITM）的制定和施行。从2016年到2023年，新加坡经济实际增值增长达到每年2.8％，劳动生产力每年增长2.1％。

面对接下来的发展，身为未来经济咨询委员会的一员，贝恩公司（Bain & Company）资深全球合伙人、全球董事会成员周小倩说：“我们须要加强企业和员工的适应能力，和保持弹性。在后全球化时代，全球流动正在发生变化，平衡去碳化和能源供应是当务之急，人工智能也正带来源源不断的新可能。”

另一名成员星展集团总裁高博德认为，在变化多端的环境中，企业和产业转型不是选项，而是必须。

“面对不断变化的市场需求和科技颠覆，拥抱变化、创新和迅速适应，是企业生存和茁壮的基石。跨国公司与中小企业合作，不仅有利，而且对于培养创新文化和提高技能，从而打造更具竞争力和可持续发展的未来经济，至关重要。”

（数码发展及新闻部提供）

出席未来经济咨询委员会第一次会议的成员包括：