交通方便附近学校多 罗弄泉地铁站周边公寓受青睐

罗弄泉是新加坡一个私宅林立的地区，除了有地住宅以外，靠近罗弄泉地铁站的非有地私宅也深受家庭青睐，买家看中交通方便，以及附近的学府林立。

罗弄泉区内，除了有圣加俾尔小学（St. Gabriel’s Primary）、圣婴女子小学（CHIJ Our Lady of Good Counsel）、养正小学、中华中学和南洋初级学院以外，还有澳大利亚国际学校。

根据合登集团（Huttons）的数据，2022年以来，罗弄泉地铁站周边非有地私宅的价格增幅介于7.4%至21.2%。

随着春景花园（Chuan Park）集售成功，发展商鑫丰地产（Kingsford Development） 和中冶置地（MCC Land）预计不久后，将推出在原地发展的鑫丰瑞府（The Chuan Park）。

罗弄泉区内过去十多年都没有新项目完工，区内或许有不少积压的需求，拥有916个单位的鑫丰瑞府会是今年中央区以外（OCR）推出的最大型项目，预料推出时的价格将成为这地区价格走势的指标。

泉林路地段12月推出市场供招标

此外，今年12月，在下半年政府售地计划下，有一幅区内泉林路（Chuan Grove）的地段将推出市场供招标。这幅地段的面积达1万5800平方公尺，可建造550个私宅单位。

合登集团高级数据分析总监李思德接受《联合早报》访问时说，新项目有助于满足积压的需求。

相较鑫丰瑞府，泉林路地段离地铁站较远。李思德认为，由于地段较靠近澳大利亚国际学校，未来项目有租赁潜能。

李思德指出，尽管今年私宅租金趋软，但这一带的三卧房私宅租金保持坚挺。“这可能与地点靠近澳大利亚国际学校有关。在国际学校隔壁的The Chuan，一向比同区内的其他私宅享有更高的月租。”

The Chuan平均尺价过去两年增长21%

The Chuan是2008年完工的999年地契项目，共有106个单位。综合房地产公司网上资料，目前正在招租的三个单位是三卧房和四卧房的大面积户型，每月租金介于6400元至8800元。

截至8月12日的数据，The Chuan是唯一租金超过6000元的项目。区内其他项目的平均租金介于4789元至5714元。（唐家鸿摄）

以每月平均租金来看，截至8月12日的数据，The Chuan是当地唯一租金超过6000元的项目。其他项目的平均租金介于4789元至5714元。

转售交易方面，去年迄今，The Chuan只有四个单位易主，交易虽不算活跃。

但自2022年来，它的平均尺价已增长21%。最新的一单交易是1367平方英尺的低层单位，今年5月以290万元转手，尺价为2121元。

建于2004年的金岭园（Goldenhill Park）属于永久地契项目，共有390个单位。虽然它已有20年屋龄，价格可说相当坚挺，单位尺价与The Chuan一样，超过2000元。上个月，它有个1335平方英尺单位转手，尺价达2158元。

近地铁站项目交易较活跃

相对更靠近地铁站的99年地契项目春盛苑（The Springbloom）和The Scala，转售交易比较活跃。

春盛苑两年多来的平均尺价涨幅也达21%，从2022年的1261元，增长至今年迄今的1520元。今年4月共有三宗交易，最新一宗是1453平方英尺的低层单位，以220万元出售，尺价为1514元。

The Scala于2013年竣工，建有468个单位。

虽然项目相对新，但它的价格升幅是区内最缓慢的，从2022年的1651元平均价格，增长到目前的1772元，涨幅只有8%。最新的三宗交易都是904平方英尺的单位，售价介于170万元至172万元，尺价是1880元至1902元。

同属于99年租赁地契的翠登苑 （Chiltern Park）是区内较老旧的私宅，它于1995年完工，拥有500个单位。不过，近两年多来翠登苑的平均价格也有21%的不俗涨幅，尺价达1444元。

翠登苑7月有两笔交易，一个1249平方英尺的单位以188万元成交，另一个915平方英尺较小单位的售价为134万元，尺价为1506元和1465元。